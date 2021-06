Mimo że nie minęła jeszcze połowa sezonu, obecny układ sił coraz bardziej faworyzuje Red Bull Racing. Ekipa z Milton Keynes wygrała cztery wyścigi pod rząd i prowadzi w obu klasyfikacjach. Max Verstappen trzyma Lewisa Hamiltona na dystans osiemnastu punktów.

Mercedes przyznał, że coraz wyraźniejsza różnica w osiągach wynika z tego, że w Brackley zaprzestano rozwoju tegorocznej konstrukcji. Hamilton, nieco rozgoryczony po Grand Prix Styrii, choć życzyłby sobie poprawek, jednocześnie sam nie wierzy, że je otrzyma.

- Nie będę kwestionować logiki i tego, jak postępują - powiedział Hamilton. - Chciałbym żeby nam dali poprawki. Naprawdę, bardzo bym chciał, ale nie sądzę, by było to teraz w planach.

- Odstajemy w kilku obszarach. Na początku sezonu było blisko i jeśli my i Red Bull nadal mielibyśmy takie same osiągi, jak w czterech pierwszych wyścigach, być może byłoby trochę bardziej ekscytująco.

- Zrobili przyzwoity krok naprzód i zamierzamy pracować tak ciężko, jak to tylko możliwe, by wycisnąć trochę więcej. Jeśli jednak chodzi o podstawowe osiągi, mamy to, co mamy.

Spytany czy nie powinien nalegać, by zespół mocniej skupił się na sezonie 2021, Hamilton odparł:

- Mam niesamowicie inteligentną, silną i świetną grupę ludzi, która ze mną pracuje i podejmuje te wszystkie decyzje. Wszystko trzeba zrównoważyć, biorąc pod uwagę limit wydatków. Chcielibyśmy mieć poprawki i ulepszenia, ale nie wydaje mi się, że cokolwiek jest teraz w planach.

Pomimo słów Hamiltona oraz Toto Wolffa, James Allison zapowiedział, że ekipa Mercedesa ma w zanadrzu kilka możliwych do wprowadzenia zmian.

- Mamy rozsądną liczbę rzeczy, które sprawią, że nasz samochód stanie się szybszy w nadchodzących wyścigach i miejmy nadzieje, iż będzie to wystarczające - powiedział Allison w podcaście F1 Nation.

- Jest trochę aerodynamicznych zmian w zanadrzu. Również po stronie jednostki napędowej. Są rzeczy nie do końca tak uporządkowane, jakbyśmy chcieli. Wciąż mamy okazję je poprawić, ponieważ sezon nadal nie jest rozstrzygnięty - zapewnił James Allison.