Po piątkowych treningach Ferrari mogło uważać się za faworytów kwalifikacji. Sainz czasówkę rozpoczął nieco nerwowo i przebił się do Q2 dopiero z czternastym czasem. W drugim segmencie Hiszpan postanowił nie ryzykować i wyjechał w końcówce regulaminowego czasu, uzyskując najlepszy rezultat.

Choć w decydującej części kwalifikacji oczy obserwatorów zwrócone były przede wszystkim na Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca, Sainz „po cichu” mógł pogodzić faworytów. Zabrakło jednak 0,091 s.

Hiszpan był zadowolony ze swojego finałowego okrążenia, mimo że zaznaczył, iż całe kwalifikacje nie były najłatwiejsze.

- To było czyste okrążenie, bez błędów - przyznał Sainz. - Po prostu brakowało tych pięciu setnych czy jednej dziesiątej, aby pokonać Maxa i Charlesa.

- Było na limicie. Można użyć każdego metra toru i jeśli ciśniesz, ma to wielkie znaczenie. Generalnie to nie były fajne kwalifikacje. Z Q1 do Q2 i do Q3, ale ostatecznie wykonaliśmy całkiem niezłą robotę.

Tor w Zandvoort to spore wyzwanie dla kierowców. Poza pochylonymi zakrętami nie brakuje zmian wysokości, a nitka jest stosunkowa wąska.

- Jest bardzo trudno, zwłaszcza z tymi cięższymi samochodami. Tor jest szczególnie wymagający dla opon. Sporo się przegrzewają, nawet podczas długich przejazdów. Degradacja jest problemem.

- Jutro będzie zatem interesujący dzień. Sporo się będzie działo i to pomimo tego, że to niełatwy tor do wyprzedzania. Strategicznie będzie wiele możliwości.