Daimler również dementuje

Plotki wzbudził Eddie Jordan, który podczas wyścigowego weekendu na Mugello zasugerował w jednym z wywiadów, że firma Ineos - obecnie zaangażowana w sponsoring Mercedesa w F1 - wykupi zespół za ponad 700 milionów funtów brytyjskich, dając sobie również prawo do zmiany nazwy. Ze stanowiskiem szefa ekipy pożegnać się miał Toto Wolff.

Jeszcze we Włoszech do spekulacji odniósł się Wolff, uznając je za bzdurę, a teraz dołączył do niego rzecznik Daimlera.

- Będziemy nadal posiadać zespół, i nadal nazywać się będzie Mercedes - przekazano agencji informacyjnej DPA News. - Nie planujemy odchodzić.

Anonimowy rozmówca związany z Daimlerem dodał również, iż trzon zespołu pozostanie ten sam i umowy będą przedłużone zarówno z Lewisem Hamiltonem, jak i Toto Wolffem.

- Będziemy kontynuować z tymi samymi ludźmi: Lewisem, Valtterim [Bottasem, posiada już nowy kontrakt] oraz Toto.