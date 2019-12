Dalsze rozmowy z Hondą

Wczoraj oba zespoły F1 należące do Red Bulla ogłosiły, że ich kontrakty z japońskim producentem zostały przedłużone o kolejny rok. Tym samym RBR i Toro Rosso będą korzystali z jednostek napędowych Hondy co najmniej do końca 2021 roku.

- To dla nas wielka ulga - mówił o kontraktach dr Helmut Marko. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z Hondy.

Największym zmartwieniem japońskiego producenta w związku z nową erą Formuły 1 od 2021 roku, są koszty.

Liberty Media i FIA pracują, aby obniżyć wydatki zespołów. Od sezonu 2021 zostanie wprowadzony limit budżetowy. Natomiast przepisy dotyczące silników pozostają bez zmian i ciężko będzie zmieścić się z nimi w ograniczeniach finansowych.

- Oczywiście dobre wyniki pomogą w kontynuowaniu programu F1, ale równowaga między naszym wkładem, a rezultatami musi być zachowana - przekazał Masahi Yamamoto z Hondy.

- Nie jest łatwo dostać się na szczyt i musimy zrobić to w rozsądny finansowo sposób - dodał.

Co do negocjacji z Japończykami, na partnerstwo po sezonie 2021, Marko przekazał: - Rozmawiamy już z Hondą o dalszej współpracy na lata 2022 i 2023. W dużej mierze to zależy od kontroli kosztów. FIA przygląda się temu.

- Wyrazili zamiar zamrożenia prac rozwojowych przy silnikach od 2021 roku. To zapewni znaczne ograniczenie wydatków - podkreślił. - Będzie to kluczowe dla Hondy i pozwoli na dalszą kooperację.