W związku z ciągłymi trudnościami Daniela Ricciardo, aby nawiązać do wyników partnera zespołowego - Lando Norrisa podczas ich dwóch wspólnych lat spędzonych w brytyjskiej stajni, McLaren rozpoczął kilka tygodni temu proces uzgodnienia warunków wcześniejszego rozwiązania umowy ze swoim kierowcą.

McLaren ma nadzieję na zatrudnienie w jego miejsce Oscara Piastriego, który jest obecnie w sporze kontraktowym z Alpine, gdzie pełni rolę kierowcy rezerwowego i był przymierzany do zastąpienia Fernando Alonso przechodzącego do Astona Martina.

Mimo licznych prób, w kontekście poprawy wyników Australijczyka, obie strony ostatecznie doszły do porozumienia w aspekcie wcześniejszego rozwiązania kontraktu, który w 2021 roku został podpisany na okres trzech lat.

Uważa się, że Ricciardo otrzyma w sezonie 2023 pełne wynagrodzenie od ekipy z Woking, jakie było zapisane w dotychczas obowiązującym porozumieniu, ale równocześnie może ścigać się w królowej sportów motorowych dla innej stajni.

Powyższe rozstanie wynika również z faktu, że 33-latek nie zapewniał McLarenowi takiej ilości punktów na jakie liczyli w walce z Alpine o czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

Norris w obecnej kampanii zdobył już 76 punktów, co aktualnie daje mu siódmą pozycję w klasyfikacji kierowców. Ricciardo ma na koncie zaledwie dziewiętnaście oczek i jest dopiero dwunasty. We wspomnianej klasyfikacji konstruktorów McLaren widnieje na piątej lokacie, cztery punkty za stajnią z Enstone.

- To był zaszczyt być częścią rodziny McLaren Racing przez ostatnie dwa sezony, ale po kilku miesiącach dyskusji z Zakiem i Andreasem zdecydowaliśmy się na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu z zespołem i zgodziliśmy się na rozstanie po tym sezonie - oświadczył Ricciardo. - W odpowiednim czasie ogłoszę swoje plany na przyszłość, ale niezależnie od tego, co przyniesie ten kolejny rozdział, niczego nie żałuję i jestem dumny z wysiłku i pracy, jaką dałem McLarenowi, zwłaszcza ze zwycięstwa w Monzy w zeszłym sezonie. Cieszę się, że mogę współpracować z każdym w McLarenie, zarówno na torze, jak i w Woking i będę dawał z siebie wszystko na torze i poza nim, przez pozostałą część sezonu. Nigdy nie byłem bardziej zmotywowany do rywalizacji i bycia częścią sportu, który tak bardzo kocham i nie mogę się doczekać, tego co będzie dalej.

- Daniel był wspaniałą częścią McLarena i praca z nim była przyjemnością. Chciałbym mu podziękować za wszystkie jego wysiłki w ciągu ostatnich dwóch sezonów zarówno na torze, jak i w naszej fabryce - powiedział dyrektor McLaren Racing, Zak Brown. - Nie jest tajemnicą, że mieliśmy nadzieję, iż uda się nam osiągnąć więcej, ale i tak widok stojącego go na najwyższym stopniu podium jako kierowcy McLarena był dla nas wielkim przeżyciem. Życzymy mu wszystkiego dobrego w przyszłości i chcemy wspólnie cieszyć się jak najlepszym przebiegiem pozostałej części sezonu.

W trakcie dwóch lat spędzonych w McLarenie, Ricciardo tylko raz gościł na podium, było to zwycięstwo w Grand Prix Włoch w sezonie 2021.

W kampanii 2022 w dotychczasowych trzynastu rundach jego najlepszym wynikiem był finisz na szóstej pozycji w Grand Prix Australii. W czołowej dziesiątce meldował się tylko cztery razy.