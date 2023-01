Kolejny, piąty już, sezon serialu pokaże wydarzenia z kampanii 2022, podczas której Max Verstappen obronił tytuł. Premierę zapowiedziano na 24 lutego, czyli tydzień przed rozpoczęciem wyścigowego weekendu w Bahrajnie, inaugurującego rywalizację w 2023 roku.

Wraz z datą premiery ujawniono trailer. Na nim Stefano Domenicali opowiada o rewolucji technicznej, która naznaczyła sezon 2022. W filmowej zapowiedzi jest również Verstappen, który po rocznym bojkocie zgodził się ponownie wziąć aktywny udział przy tworzeniu produkcji. Holender przyznał, że porozumiał się ze scenarzystami i odpowiedzialnymi za montaż, omawiając szczególnie drażliwe kwestie związane z fałszowaniem rzeczywistości.

- Dobrze jest znaleźć rozwiązanie i dowiedzieć się, czego wzajemnie od siebie chcemy - powiedział Verstappen. - Sądzę, że wywiad, którego im udzieliłem, jest dobry. Chciałem tylko, aby wszystko było prawdziwe. Żadnych fikcyjnych wstawek. Nie jestem taki. Chcę, aby wszystko było spójne, a pokazana opinia należała do mnie.

- Oczywiście, wciąż musimy zobaczyć końcową wersję, ale wszystko wydaje się wyglądać dobrze. Wiem, że dla Formuły 1 jest ważne, aby mistrz brał w tym udział. Osiągnęliśmy więc porozumienie i jestem z tego zadowolony.

Produkcja o oryginalnym tytule „Drive to Survive” zadebiutowała na platformie Netflix w 2019 roku. Serial z miejsca zdobył rzesze fanów, przyczyniając się również do wzrostu popularności samej Formuły 1, kierowców oraz szefów zespołów. Zdjęcia do szóstego sezonu już się rozpoczęły.