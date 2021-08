Plotki na temat de Vriesa krążą już od pewnego czasu. Wywołał je sam szef zespołów Mercedesa w F1 i Formule E - Toto Wolff. Rzekomo niemiecki producent mógłby go awansować do Williamsa za George’a Russella, gdyby Brytyjczyk trafił na miejsce Valtteriego Bottasa w mistrzowskiej ekipie w sezonie 2022.

Jednak sam de Vries spokojnie odnosi się do tych spekulacji i nie widzi potrzeby startów w królowej sportów motorowych.

- Czytam w mediach to samo, co wy - powiedział de Vries. - To dla mnie wielki zaszczyt, że ludzie łączą mnie z Williamsem. Oczywiście jestem wdzięczny Toto za jego słowa o mnie. Jednak cieszę się z tego, gdzie jestem obecnie - powiedział de Vries.

- Formalnie jestem związany z Mercedesem i walczę o tytuł [red w Formule E] - dodał. - Równolegle startuję w wyścigach wytrzymałościowych. Myślę, że mam świetlaną przyszłość również w tej dyscyplinie. Uwielbiam obydwie serie i skupiam się na nich.

- Moim głównym celem jest mistrzostwo Formuły E. Kto wie, jeśli je zdobędę, może zmieni to jakoś moją przyszłość - stwierdził.

Finał obecnego sezonu Formuły E będzie miał miejsce już w najbliższy weekend. W dniach 14-15 sierpnia odbędzie się Berlin E-Prix.