W zeszłym sezonie Nyck De Vries przetestował bolidy Williamsa, Mercedesa i Astona Martina z 2022 roku, a także przejechał kilka okrążeń w Alpine z 2021 roku.

Franz Tost mówi, że ostatnie doświadczenia Holendra z F1, jak również ogólna wiedza, którą zdobył w innych kategoriach, umożliwiły mu przekazanie przydatnych informacji zwrotnych, kiedy jeździł bolidem AlphaTauri podczas listopadowych testów posezonowych w Abu Zabi, ostrzegając zespół o niektórych niedociągnięciach w AT03.

- Nyck de Vries wykonuje naprawdę dobrą robotę. Jest bardzo doświadczony. Widać i czuć, że ma 28 lat i wygrał wiele wyścigów i mistrzostw. Myślę, że będzie w stanie natychmiast przystosować się do F1. Oczekuję, że będzie dobrze spisywał się od pierwszych kwalifikacji - powiedział Tost.

- Oczywiście zawsze, gdy pojawia się nowy kierowca, jeśli nie jest to zawodnik z niższej serii, wnosi jakiś wkład i techniczne pomysły. Jeśli chodzi o Nycka, to mieliśmy szczęście, że w zeszłym roku miał kontakt z wieloma zespołami i samochodami. Nasi inżynierowie otrzymali od niego dobre opinie techniczne, zwłaszcza po teście w Abu Zabi, gdzie przejechał wiele okrążeń i dużo narzekał na samochód. Był to sygnał alarmowy dla inżynierów - dodał szef AlphaTauri.

Poproszony o rozwinięcie komentarzy na temat wkładu De Vriesa po testach w Abu Zabi, Franz Tost powiedział:

- To była długa lista rzeczy do zrobienia. Podobało mi się! To było zabawne, ponieważ inżynierowie chcieli argumentować, że nasze rozwiązania są dobre, a ja zawsze mówiłem do nich: „Spójrzcie, gdzie jesteśmy w mistrzostwach konstruktorów”.

Franz Tost dał jasno do zrozumienia, że ​​był pod wrażeniem sposobu, w jaki pracuje Nyck De Vries.

- Nie powinien czuć się debiutantem. Nyck jest, jak już wspomniałem, bardzo doświadczony. Wygrywał wyścigi w każdej kategorii, zdobywał mistrzostwa. Jest dla nas naprawdę dobrym nabytkiem - przyznał Tost.

Dyrektor techniczny AlphaTauri, Jody Egginton, zgodził się, że Nyck De Vries wniósł już cenny wkład do zespołu i zaznaczył, że będzie go wnosił jeszcze więcej w miarę upływu czasu.

- Nyck to facet, który choć jest stosunkowo nowy w F1, ma bardzo duże doświadczenie i sukcesy w innych mistrzostwach, a także miał kontakt z samochodami konkurencji. Ma dużo wiedzy i informacji. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, aby z nim porozmawiać i zrozumieć, jakie są jego myśli, aby zebrać całe to doświadczenie. Jeśli mamy do czynienia z tradycyjnym młodym kierowcą, to zupełnie inny scenariusz. Dla nas to fantastyczna okazja - przyznał Egginton.