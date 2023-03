Mercedes ma za sobą mało udany rok. W13 nie pozwolił włączyć się do walki o tytuły i dał ekipie z Brackley tylko jedno zwycięstwo, odniesione w Brazylii pod koniec sezonu.

Nowa konstrukcja - W14 - sprawdzona została podczas trzydniowej sesji w Bahrajnie. Nastroje w zespole były mieszane. Przedstawicieli Mercedesa cieszył brak podskakiwania - głównej bolączki wspomnianego W13 - ale część prac utrudniły problemy z balansem oraz usterka techniczna.

Forma Mercedesa jest jedną z niewiadomych. Część obserwatorów uważa, że W14 nie dorówna Red Bullowi i Ferrari, a zagrożeniem dla Lewisa Hamiltona i George’a Russella będą kierowcy Astona Martina.

Sam Russell wierzy, że będzie w tym roku wygrywał, choć niekoniecznie musi się to wydarzyć w pierwszej fazie kampanii.

- Myślę, że musimy przystąpić do sezonu z czystą głową - powiedział Russell, cytowany przez GPFans. - Nie chcę mówić teraz, że Mercedes wrócił. Byłoby to nie w porządku, a z tego co widzieliśmy, Red Bull jest bardzo, bardzo mocny.

- Mogę za to powiedzieć, że mam najlepszy zespół w tym biznesie i wszyscy ciężko pracują, aby Mercedes ponownie był na szczycie.

- Patrząc generalnie na kalendarz, przez pierwsze dwa i pół, trzy miesiące mamy jedynie pięć wyścigów. Z kolei na jego końcu jest dziesięć rund w takim samym przedziale czasowym. Ten sezon można więc wygrać lub przegrać dopiero między jego połową i końcem, a nie w trakcie pierwszych pięciu wyścigów.

- Chociaż bardzo byśmy chcieli zwyciężyć od razu w Bahrajnie, ważne jest, abyśmy mieli samochód we właściwym oknie od szóstego wyścigu. Wtedy punkty będą bardzo ważne.