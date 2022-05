FIA postanowiła w tym sezonie przypomnieć kierowcom o przepisie zakazującym noszenia biżuterii podczas jazdy po torze oraz wymogu noszenia atestowanej bielizny.

Najgłośniej swój sprzeciw wyraził Hamilton, który powiedział, że części swoich ozdób po pierwsze nie jest w stanie tak łatwo zdjąć, a po drugie i tak nie zamierza tego robić. Początkowo FIA zapowiedziała ulgę do czasu Grand Prix Monako. Dziś postanowiono ją przedłużyć jeszcze na rywalizację na ulicach Monte Carlo oraz wyścigi w Azerbejdżanie i Kanadzie.

Pytany w Monako o kolejne postępy w sprawie, Hamilton odparł: - Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że poświęca się temu już za dużo czasu i energii.

- Podczas minionych wyścigów powiedziałem już wszystko, co czułem, że muszę powiedzieć i nie koncentruję się na tym w ten weekend. Swoje „kolce” wyjmowałem za każdym razem przed wejściem do samochodu. Kolczyk w nosie nie jest w tym momencie problemem.

Hamiltona spytano również czy z obecnych nalegań przedstawicieli medycznych FIA można wyciągnąć jakieś pozytywy.

- Słuchajcie. Przepis dotyczący biżuterii pojawił się w 2005 roku. Wydaje mi się, że wszyscy przez całą karierę w Formule 1 nosiliśmy biżuterię. Nie było to problemem w przeszłości i nie ma powodu, dla którego miałby to być problem obecnie.

- To pozytywne, że pracujemy razem z FIA i myślę, że oni teraz się trochę dostosowują. Jednak nie powinniśmy do tego wracać w każdy weekend. Mamy ważniejsze sprawy do załatwienia.