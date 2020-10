Decyzja Hondy nie wpłynie na Tsunodę

Yuki Tsunoda jest uważany za kandydata do awansu do Formuły 1 w ramach programu juniorskiego Red Bulla. Japończyk jest trzeci w mistrzostwach Formuły 2 i ma wsparcie Hondy. Przymierzany jest do miejsca Kwiata w zespole AlphaTauri.

Honda zaopatruje w silniki obydwa zespoły Red Bulla. Jednak wraz z informacją o odejściu japońskiego producenta z F1 po sezonie 2021, opcje Tsunody stanęły pod znakiem zapytania.

Szef AlphaTauri - Franz Tost zapewnia jednak, że tak nie jest.

- AlphaTauri ma już dwóch szybkich kierowców w osobach Pierre'a Gasly'ego i Daniiła Kwiata - powiedział Tost. - Zabierzemy Tsunodę na testy młodych kierowców i to nie ma nic wspólnego z decyzją Hondy o odejściu po 2021 roku.

- Filozofia Red Bulla zawsze opiera się na wynikach. Yuki jest niezły, z powodzeniem startuje w F2, wygrał dwa wyścigi. Dla nas decydujące są osiągi. Potem zobaczymy, co Red Bull zadecyduje o składzie na 2021 rok.

Szef Hondy w F1 Masashi Yamamoto również spodziewa się, że decyzja jego firmy nie odbije się na perspektywach Tsunody: - Nie sądzę, aby odejście Hondy wpłynęło na cokolwiek. Red Bull nie wsadza nikogo za kierownicę tak po prostu. Ocenią Tsunodę jako uczestnika programu juniorskiego. Wszystko będzie zależało od wyników w F2 i będziemy go wspierali, jak tylko możemy.