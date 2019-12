„Degradacja” pomogła Gasly'emu

Gasly pierwszą połowę sezonu 2019 spędził w barwach Red Bull Racing, a jego najlepszy rezultat to czwarte miejsce na Silverstone. Po letniej przerwie młody Francuz został zastąpiony przez Alexa Albona.

Marko twierdzi, że ponowne przywdzianie barw Toro Rosso pomogło 23-latkowi skierować swoją karierę na właściwe tory.

- Powrócił do formy i teraz widzimy „prawdziwego” Pierre'a - stwierdził Marko w rozmowie z Motorsport.com. - Zawsze w niego wierzyliśmy. To [powrót do STR] było dla niego korzystne. Myślę, że w Red Bull Racing nigdy by się nie odbudował.

Austriacki doradca był zadowolony z formy zaprezentowanej w Brazylii przez wszystkich kierowców koncernu: - Max [Verstappen] był doskonały. Jego manewry wyprzedzania były niewiarygodne. Również Albon spisał się bardzo dobrze, zanim został wypchnięty [przez Lewisa Hamiltona].

- Pokazuje to, że [nasz] program działa. Jesteśmy bardzo podekscytowani przed kolejnym sezonem.

Szef Toro Rosso Franz Tost przyznał, że powrót do juniorskiej ekipy z pewnością nie był dla Gasly'ego łatwy.

- Nie był to dla niego łatwy sezon, ale odbudował się. Myślę, że Pierre od początku czuł się dobrze w samochodzie i całym zespole.

- Pamiętam, że po swoim powrocie przyszedł do mojego biura i powiedział: „Wygląda na to, że byłeś tu wczoraj”. Znaliśmy się, inżynierowie go znali i to pomogło. A nasz samochód jest dość łatwy w prowadzeniu - zakończył Franz Tost.