Determinacja Verstappena

Wielu miało nadzieję, że Verstappen przerwie w tym roku dominację Lewisa Hamiltona i Mercedesa. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż tak się nie stanie i niemiecki producent ponownie zgarnie najważniejsze laury.

Verstappen zajmuje obecnie drugie miejsce w punktacji i rozdziela dwa Mercedesy. W powszechnej opinii Holender spisuje się lepiej, niż pozwalają na to osiągi RB16. Pochwał pod adresem swojego kierowcy nie szczędził również Christian Horner, szef ekipy z Milton Keynes.

- Trudno jest porównywać kierowców, ale on jest znakomity - powiedział Horner w rozmowie z serwisem RaceFans. - Nigdy nie spotkałem kierowcy z większą wiarą i pewnością siebie oraz taką determinacją.

- Jego forma jest teraz niesamowita. To, co osiągnął z samochodem, który - bez ogródek - nie jest tak szybki, jak Mercedes jest tego dowodem. Pokonał Mercedesy i włącza się w walkę o zwycięstwo. Jest świetny. Nie można go porównać z [Sebastianem] Vettelem, [Danielem] Ricciardo czy żadnym innym kierowcą, który był z nami.

Urodzony w Belgii, 22-latek podpisał jesienią ubiegłego roku nowy kontrakt, wiążący go z RBR do końca sezonu 2023. Horner podkreśla, że zespół musi w dalszym ciągu zapewnić Verstappenowi możliwość rozwoju, aby móc wspólnie jak najlepiej wykorzystać zbliżającą się rewolucję techniczną, przewidzianą na 2022 rok.

- Wierzy w zespół i lubi z nim pracować. Widzi co robimy i wie, że rok 2022 będzie zupełną nowością. Zmiany przepisów powoli nadchodzą. Na przykład w najbliższy weekend zakazany zostanie tryb kwalifikacyjny. Jednostki napędowe zbliżały się do siebie, więc zobaczymy co się wydarzy teraz - zakończył Christian Horner.