Ferrari ogłosiło w minionym tygodniu, że wraz z końcem roku Binotto pożegna się z zespołem, w którym spędził blisko 28 lat. W ostatnich czterech sezonach pełnił rolę szefa stajni. Scuderia poszukuje obecnie następcy.

Binotto i Wolff szczególnie często ścierali się słownie w 2019 roku, czyli w pierwszym sezonie po objęciu przez Binotto sterów w Ferrari. Przedmiotem sporów była legalność włoskiej jednostki napędowej oraz późniejsza, tajemnicza ugoda z FIA.

W podcaście Beyond the Grid sam Wolff przyznał, że on i Binotto mieli swoje „momenty”, choć dodał, że w 2022 roku panował rozejm.

- Teraz było znacznie lepiej - przyznał Wolff. - Jednak od zawsze było jasne, że działa pod ogromną presją. Gdy pełni się rolę szefa Ferrari, trzeba mieć dobrą umowę na pożegnanie.

- Stało się to, co prawdopodobnie było nieuniknione, ale i tak długo się trzymał.

Binotto pełnił również funkcje techniczne i to jako inżynier rozpoczynał przygodę z Formułą 1. Pytany czy wiedza Włocha - zwłaszcza dotycząca silników - nie jest kusząca w kontekście sprowadzenia go do Mercedesa, Wolff odparł:

- Nie. Wydaje mi się, że w ostatnich latach powstało między nami zbyt dużo pęknięć, by to mogło być możliwe. Nie wiem, co z innymi zespołami. Z pewnością Mattia doskonale rozumie Formułę 1. Może znajdzie dla siebie inną rolę w jakimś innym zespole.

Faworytem do objęcia steru w Ferrari jest Frederic Vasseur, aktualnie jeszcze dowodzący Alfą Romeo. Wolff nie ocenia tej kandydatury i przyznaje, że trudno wytypować właściwą osobę do tej roli.

- Trzeba rozumieć wyścigi samochodowe, a nie tylko Formułę 1. Jednak wszyscy stanowimy nisze: przepisy, organ zarządzający, właściciel praw komercyjnych, zawodnicy. Trzeba być bystrym w uprawianiu polityki.

- To niszowe, specjalistyczne środowisko. Im więcej wiesz na temat sportu, tym lepiej.

