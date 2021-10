Po katastrofalnym sezonie 2020 Ferrari prezentuje obecnie zdecydowanie lepsze osiągi. Walczą o trzecie miejsce w mistrzostwach konstruktorów. Na koncie mają jedno podium i raz zdobyli pole position.

Reprezentant Scuderii - Charles Leclerc podkreśla poczynione postępy. Samochód jest szybszy i lepiej zbalansowany. Włoska ekipa podąża we właściwym kierunku, ale wciąż potrzebuje czasu, zanim włączy się do rywalizacji z najlepszymi.

- To zapewnia zupełnie inne wrażenia. Od pierwszego wyścigu w tym roku czułem się pewniej w samochodzie. Ogólne osiągi są lepsze, a do tego jesteśmy bardziej regularni, co jest bardzo korzystne - powiedział Charles Leclerc.

- Nasze postępy pokazują, że idziemy we właściwym kierunku - kontynuował. - Jednak przed nami jeszcze długa droga, zanim osiągniemy nasz cel, jakim jest walka o tytuł. W każdym razie progres z pewnością jest zauważalny i musimy dalej podchodzić tak do naszych działań.

Ferrari walczy z McLarenem o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów 2021. Brytyjska ekipa ma obecnie nad Scuderią siedemnaście punktów przewagi, w dużej mierze dzięki dubletowi w Grand Prix Włoch.

- Mają świetny sezon i prowadzimy z nimi niezłą walkę. Przez cały rok jest dość ciasno. W Monzy poszło im świetnie, ale staramy się ich dogonić. Oczywiście również są bardzo szybcy, więc to od nas zależy, czy uda nam się wyciągnąć wszystko z weekendów wyścigowych. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie ich wyprzedzić przed końcem sezonu - podsumował.

Kolejne starcie już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Turcji (8-10 października).

