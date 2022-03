Norris związany jest z McLarenem od 2017 roku. Debiut w Formule 1 zaliczył dwa lata później i z każdym kolejnym sezonem spisuje się coraz lepiej.

W maju ubiegłego roku poinformowano, że Brytyjczyk podpisał nową umowę, obejmującą sezon „2022 oraz dalsze”. Dziś ujawniono, iż kolejny kontrakt Norrisa zakłada związek z ekipą z Woking aż do końca rywalizacji w 2025 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy. To duża część mojego życia, a pozostanie w Formule 1 przez cztery kolejne lata będzie niesamowite - przekazał Norris. - Jestem zachwycony, że będę mógł zrobić to z McLarenem, z ludźmi, z którymi dorastałem, i z którymi wszedłem do Formuły 1.

- Bardziej niż cokolwiek innego pragnę kontynuować to, co rozpoczęliśmy i nadal próbować spełnić marzenie, jakim jest wygrywanie wyścigów oraz zdobycie mistrzostwa świata.

Norris ma za sobą najlepszy z dotychczasowych trzech sezonów, spędzonych w F1. 22-latek z Bristolu czterokrotnie meldował się w trójce. Najlepszy wynik osiągnął w Grand Prix Włoch, które ukończył na drugiej pozycji, za zespołowym kolegą, Danielem Ricciardo. Z kolei w Rosji Norris był blisko swojego premierowego zwycięstwa. Jego nadzieje pogrzebały deszcz oraz niewłaściwy wybór polegający na próbie dokończenia wyścigu na slickach.

Dobra forma młodego kierowcy nie uszła uwadze rywali. Norris sam przyznaje, że były opcje związane ze zmianą barw.

- Myślę, że były pewne możliwości, które mogły pojawić się ze strony innych zespołów, więc [ten kontrakt] to mocne przesłanie pokazujące jak silne jest wzajemne zaufanie i moja wiara w to, że McLaren wróci na czoło stawki w ciągu kilka lat.

Przez najbliższe dwa sezony partnerem Norrisa pozostanie Ricciardo. Umowa Australijczyka wygasa na koniec 2023 roku. Stabilizację w ekipie McLarena podkreśla dodatkowo długoterminowa umowa Andreasa Seidla, pełniącego obowiązki szefa zespołu, oraz kilku innych osób z kierowniczego szczebla.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images