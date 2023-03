DBX707 zastąpi model DBX, który służył w F1 w sezonach 2021 i 2022. Nowy samochód ma zdecydowanie lepsze osiągi, co stanowi oczywistą korzyść w zakresie czasu reakcji i zdolności załogi medycznej w dotarciu na miejsce wypadku.

Aston Martin i Mercedes mają umowę z F1 na podstawianie samochodów bezpieczeństwa i aut medycznych. Wcześniej wybór marki na dane grand prix był w dużej mierze określony względami komercyjnymi i marketingowymi, ale w tym roku logistyka będzie odgrywała większą rolę ze względu na zrównoważony rozwój i koszty transportu.

Przez ostatnie dwa lata nie było tajemnicą, że DBX nie był tak szybki, jak jego odpowiednik, obecnie Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+, ale to się zmieniło.

Wprowadzony w zeszłym roku na rynek luksusowych SUV-ów, standardowy DBX707 setkę osiąga w 3,3s, a maksymalnie rozpędza się do 310 km/h. Pod maską kryje się pochodzący z AMG 4-litrowy silnik V8 biturbo. Moc jednostki wzrosła do 707 KM, a maksymalny moment obrotowy to 900 Nm.

Wersja medyczna została opracowana z pomocą zawodnika i kierowcy testowego Astona Martina Darrena Turnera oraz wieloletniego kierowcy samochodów medycznych FIA Alana van der Merwe.

Zasadniczo jest bardzo podobny do modelu drogowego, poza kilkoma zmianami w zawieszeniu, z innym układem wydechowym i dodaniem oczywistych modyfikacji, takich jak fotele kubełkowe, wielopunktowe pasy, klatka bezpieczeństwa, światła ostrzegawcze na dachu i wyposażenie bezpieczeństwa w bagażniku, takie jak np. gaśnice.

Zgodnie ze standardową praktyką Aston Martin dostarczył dwa samochody medyczne na użytek FIA, a jeden zachował w rezerwie.

- DBX707 to idealny pojazd do pełnienia istotnej roli oficjalnego samochodu medycznego FIA w F1 - powiedział szef techniczny Astona Martina, Roberto Fedeli. - Zapewnia wydajność wymaganą na najlepszych torach wyścigowych świata, oprócz elastyczności i przestrzeni potrzebnej dla oficjeli i medyków

- Gdy oczy z całego świata skierowane są na nasze produkty, pojawia się presja w kontekście osiągów, ale ta intensywność motywuje nas do ciągłego doskonalenia - dodał. - Widząc nasze samochody używane w oficjalnym charakterze na tak prestiżowych imprezach to coś, z czego wszyscy w Astonie Martinie są bardzo dumni.

