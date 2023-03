Jeszcze w sezonie 2021 w Haasie było dwóch debiutantów - Mick Schumacher i Nikita Mazepin. W przededniu rozpoczęcia ubiegłorocznej kampanii rozstano się z Mazepinem, zastępując go Kevinem Magnussenem. Przed bieżącą rywalizacją amerykańska stajnia ponownie zmieniła skład i w miejsce młodego Niemca zatrudniła jego bardziej doświadczonego rodaka - Nico Hulkenberga.

Powracający niejako ze sportowej emerytury Hulkenberg dwukrotnie był lepszy od Magnussena w kwalifikacjach, za każdym razem ruszając z dziesiątego pola. Jedyny na razie punkt dla zespołu zdobył jednak Duńczyk - był dziesiąty w Arabii Saudyjskiej.

- Myślę, że dał nam to, czego szukaliśmy - powiedział Steiner. - I od razu się o tym przekonaliśmy. Kevin miał problemy w kwalifikacjach, a Nico nie. Kevin nie jest jednak z tego powodu zdenerwowany. W zasadzie to cieszy się, że Nico sobie nieźle radzi. Wie tym samym, że po prostu musi poprawić swoją formę.

- W przeciwnym wypadku, zastanawialibyśmy się, co jest nie tak z samochodem. Kwalifikowanie się na piętnastym i osiemnastym miejscu to jak katastrofa. A w Bahrajnie weszliśmy do Q3. Osiągi więc są i Kevin to wie. Musi się poprawić.

Steiner zwrócił uwagę na doświadczenie Hulkenberga, które może pomóc zespołowi w wydobyciu maksimum z samochodu oraz opracowaniu planu na rozwój.

- Dlatego go wzięliśmy. Co prawda z perspektywy czasu łatwo teraz mówić, ale wszyscy wiemy, że biorąc pod uwagę nowe przepisy, każdy obierał podobny kierunek. Jest dziesięć dobrych zespołów i każdy z nich operuje teraz podobnym budżetem, ma dobrych kierowców, jest solidny finansowo i technicznie.

- Stawka jest coraz bardziej wyrównana. I szczegóły - a raczej znaczące rzeczy - jak kierowca, mogą zrobić różnicę. I tego chcieliśmy. Doświadczonego kierowcę, który nam pomoże. Jesteśmy jak do tej pory bardzo zadowoleni.