Japończyk przez niefortunny manewr przeszkodził kierowcą Red Bulla uzyskać szybki czas. Szef Red Bulla, Christian Horner po sesji nie był zadowolony z zachowania reprezentanta AlphaTauri. Innego zdania był Franz Tost, który stwierdził, że Tsunoda nie mógł nic więcej zrobić w tej sytuacji.

21-latek w czwartek przed weekendem wyścigowym w Brazylii oznajmił mediom, że rozmawiał o całej sytuacji z szefostwem ekipy z Milton Keynes.

- Inżynierowie byli zgodni, że w tej sytuacji nie mogłem zrobić nic więcej. Rozmawiałem o tym z Red Bullem po wyścigu. To była dobra rozmowa. Poznałem również ich perspektywę. Ta sytuacja była po prostu niefortunna - tłumaczył.

Kierowca z Japonii odniósł się również do tego, jak wygląda druga połowa sezonu w wykonaniu AlphaTauri.

- Od drugiej połowy sezonu mamy szybszy samochód. W szczególności pokazał to ostatni weekend w Meksyku. Zdobywanie stałych punktów bardzo nam pomaga. Dla mnie osobiście jest to trudne, bo nie jeździłem na torach, na których będziemy się ścigać poza Abu Zabi.

Mechanics prepare the car of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images