Zespół z Hinwil jest przekonany, że ostatnia poprawa rezultatów dobrze rokuje na cztery ostatnie wyścigi sezonu. W klasyfikacji konstruktorów zajmują wciąż dziewiąte miejsce, ale zredukowali swoją stratę do Williamsa. Są dwanaście punktów za brytyjską ekipą.

Grand Prix Brazylii odbędzie się tradycyjnie na torze Interlagos. To szczególne miejsce dla kierowcy Alfy Romeo, Kimiego Raikkonena. Właśnie tutaj, w 2007 roku, kiedy jeździł dla zespołu Ferrari, świętował zdobycie mistrzostwa świata.

- Byłem zadowolony z naszego występu w Meksyku i mam nadzieję, że na Interlagos będziemy na podobnym poziomie - powiedział Raikkonen. - Zeszłotygodniowy wyścig nie był dla mnie zbyt porywający, ale zdobyliśmy punkty, więc jestem zadowolony z wyniku. Rezultat był dobry i nie przejmuję się tym, że przez większość popołudnia jechałem samotnie.

- Interlagos to miejsce, z którym wiążą się dla mnie bardzo dobre wspomnienia: to tutaj zdobyłem mistrzostwo świata w 2007 roku, więc miło będzie ścigać się tu po raz ostatni - dodał. - Oczywiście, kiedy jestem już w samochodzie, nie myślę o takich rzeczach, ale miło jest tu wrócić po tym, jak w zeszłym roku wyścig został odwołany.

Po rozczarowaniu w Mexico City, drugi z kierowców Alfy Romeo, Antonio Giovinazzi nie ukrywa pragnienia sięgnięcia po punkty.

- Niektóre wyścigi są dobre, inne złe, ale staram się patrzeć na pozytywy: pokazaliśmy dobre tempo jako zespół w Meksyku i jestem przekonany, że tutaj będzie tak samo - przekazał Giovinazzi. - Ostatnio w każdych zawodach walczymy o pierwszą dziesiątkę i jestem zdeterminowany, aby w ten weekend sięgnąć po punkty. Brazylia to miejsce, w którym miałem swój najlepszy wynik w historii, w 2019 roku i byłoby miło dodać kolejny dobry start do tego rekordu. To, co mogę zagwarantować, to że nadal będę dawał z siebie wszystko w każdym grand prix, na każdym okrążeniu i w każdym zakręcie.