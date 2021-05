W Grand Prix Hiszpanii włoski zespół był najlepszym z reszty stawki. Charles Leclerc finiszował na czwartej pozycji. Jego kolega zespołowy - Carlos Sainz nie był w stanie odrobić strat poniesionych na początku wyścigu i był siódmy.

Ferrari w klasyfikacji konstruktorów zbliżyło się na pięć punktów do trzeciego McLarena.

Po pierwszej rundzie sezonu 2021 jednym z głównym problemów Ferrari był spory spadek prędkości między pojedynczym okrążeniem w kwalifikacjach, a wyścigiem. Wynikało to z dużej degradacji opon, której doświadczali podczas długich przejazdów.

Szef zespołu Mattia Binotto po wyścigach w Imoli i Portimao nie był pewien, czy się z tym uporali, ale po GP Hiszpanii, zadowolony z wyników przyznaje, że wspomniany problem jest już za nimi.

- Myślę, że możemy być zadowoleni z tego weekendu, jako Scuderia Ferrari - powiedział Binotto. - Celem było zebranie jak największej ilości punktów w mistrzostwach konstruktorów. Sądzę, że to się udało, czwarte i siódme miejsce stanowią dobry wynik.

- Tor w Barcelonie jest trudny i panuje opinia, że jeśli dobrze spiszesz się tutaj, podobnie powinno być również na innych obiektach. Samochód zadziałał zgodnie z oczekiwaniami, nie tylko w kwalifikacjach - podkreślił.

- Tempo w czasówce było w porządku, a do tego przez cały weekend nasi kierowcy radzili sobie dobrze ze zużyciem opon, co było ważne - dodał. - Kłopoty w tym obszarze mieliśmy podczas pierwszej rundy w Bahrajnie. Zostały teraz rozwiązane, to było główne zadanie w miniony weekend.

Charles Leclerc zgadza się z komentarzami Binotto.

- W Imoli też byliśmy dość mocni. W Bahrajnie nie radziłem sobie zbyt dobrze z oszczędzaniem opon, ale w Portimao, w moim przypadku, nie było problemu - powiedział Monakijczyk. - W kontekście tempa wyścigowego, już nie jesteśmy tak wolni, jak w zeszłym roku. Generalnie uważam, że w obecnym sezonie wszystko jest bardziej zrównoważone. Jesteśmy szybcy w kwalifikacjach i radzimy sobie dobrze w wyścigach.

