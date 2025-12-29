Dyrektor generalny Formuły 1 pokłada nadzieję w szefie zespołu Ferrari, Fredzie Vasseurze, oraz kierowcach, Lewisie Hamiltonie i Charlesie Leclercu, którzy mają plan wzmocnienia pozycji zespołu z Maranello.

Hamilton dołączył do Ferrari w tym roku po 12 latach pracy w Mercedesie i choć oczekiwania były wysokie, siedmiokrotny mistrz wciąż nie może zaadaptować się do nowego zespołu.

Leclerc i Hamilton zajęli piąte i szóste miejsce w klasyfikacji kierowców, zdobywając odpowiednio 242 i 156 punktów. Ferrari zakończyło rywalizację na czwartym miejscu w klasyfikacji konstruktorów.

- Mimo wszystko jestem pozytywnie nastawiony. Myślę, że nie ma potrzeby płakać i trzeba pozbyć się pesymizmu. Muszą mieć plan powrotu na szczyt. Jestem pewien, że Fred [Vasseur], Lewis i Charles mają taki plan i to jest najważniejsze – powiedział Domenicali w rozmowie ze Sky Sports.

Domenicali, który był szefem włoskiej ekipy w latach 2008-2014, wyjaśnił, że dla mistrzostw ważne jest, aby Ferrari wróciło do ścisłej czołówki.

- Myślę, że ważne jest, aby reagować, a nie poddawać się. Dla nich czwarte miejsce w mistrzostwach nie jest czymś normalnym – kontynuował. - Chcemy silnego Ferrari, a oni zasługują na bycie najlepszymi.

- Więc podczas przerwy zimowej powinni odrobić pracę domową i upewnić się, że mają odpowiednią energię i odpowiednie narzędzia, ponieważ w przyszłym roku wszyscy zaczną od nowa - dodał.