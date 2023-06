Domenicali wskazał przyszłość wyścigów F1

Kalendarz F1 rozrośnie się w przyszłym sezonie do rekordowych 24 wyścigów. W tym roku GP Szanghaju zostało odwołane w wyniku polityki Chin dotyczącej COVID-19, następnie anulowano GP Emilia-Romania z powodu powodzi i intensywnych opadów.

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny kalendarz nie zmieni się względem tegorocznego. Trwają jedynie rozmowy w kwestii przedłużenia kontraktu ze Spa-Francorchamps. Grand Prix Belgii mogło być zastąpione przez wyścig w RPA, jednak próba powrotu F1 do Afryki zakończyła się niepowodzeniem drugi rok z rzędu.

Obecnie 24 to maksymalna dozwolona ilość wyścigów w ramach umów handlowych. Istniały obawy, że F1 będzie chciało w powiększyć limit, ku niezadowoleniu personelu i zespołów. Jednak szef Formuły 1 zapowiedział, że zmiany nie nadejdą.

- To, co chcemy osiągnąć w przyszłym roku to 24 wyścigi i myślę, że to właściwa liczba - powiedział Domenicali. Jest to ilośc wymagana przez rynek. Powiedziałbym, że jest to równowaga między złożonością logistyki a zasobami ludzkimi. Powinniśmy dążyć, aby była to stabilna liczba na długi czas.

Rywalizacja o miejsce w kalendarzu stała się jeszcze bardziej zacięta, po tym jak wzrosła popularność królowej sportów motorowych, głównie w Stanach Zjednoczonych. W najbliższym czasie Grand Prix Hiszpanii może przenieść się z Barcelony na ulice Madrytu, a wiele innych torów europejskich może stać się rotacyjnymi.

- To prawda, Madryt chce zorganizować wyścig w przyszłości, jak dotąd żadna decyzja nie została podjęta - dodał. - To kolejny wspaniały znak kondycji Formuły 1. Rozmowy handlowe i techniczne będą miały miejsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dla dobra Formuły 1 podejmiemy właściwą decyzję, ale musimy pamiętać, że kontrakt z Barceloną cały czas jest ważny. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego jak Barcelona walczy o swoją przyszłość. To pomoże im zareagować, naciskać na poprawę, która jest potrzebna na wszystkich poziomach.

W przypadku opcji obiektów rotacyjnych, która nie jest preferowana przez organizatorów rund w Holandii i Belgii, pozostaje wiele niewiadomych. Domenicali uważa, że większa konkurencja zmusza obiekty do dostosowania swojej infrastruktury, do niektórych nowszych i bardziej efektownych obiektów F1, czego najlepszym przykładem jest remont Spa-Francorchamps.

- W Europie spodziewam się wyścigów, w których można by zastosować zasadę rotacji. Z niektórymi już trwają rozmowy, a w ciągu dwóch lat chcemy wszystko formalnie ogłosić. Historyczne wyścigi zawsze będą częścią kalendarza, ale istnieje potrzeba, aby niektóre tory rozpoczęły zmiany które muszą zostać wprowadzone - powiedział.

- Coraz częściej fani przychodzą z nowymi potrzebami. Jeśli nie dasz im tego, czego oczekują, to już nie będzie historyczne, czyż nie? Dwa lata temu kiedy dyskutowano, czy Belgia wypadnie z kalendarza reakcja była bardzo pozytywna. Zainwestowali miliony w infrastrukturę która daje najlepsze wrażenia fanom - dodał.