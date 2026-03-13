Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 GP Chin

Dominacja Mercedesa znów niezagrożona

George Russell i Andrea Kimi Antonelli zapewnili sobie pierwszy rząd na polach startowych sprintu w Chinach.

Maciej Klaja
Opublikowano:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Po inaugurującym sezon Grand Prix Australii stało się jasne, że podczas pierwszych rund żaden z zespołów nie zagrozi Srebrnym Strzałom dysponującym silnym duetem kierowców i najszybszym bolidem w stawce.

Już na pierwszych kilometrach w Shanghaju Mercedes pokazał, że forma z Melbourne nie była przypadkiem i dysponują jeszcze nieujawnionym potencjałem. Russell rozpoczął weekend od pierwszego miejsca w treningu, a następnie najszybszych czasów w SQ1, SQ2 i SQ3. Antonelli nie uplasował się na drugim miejscu tylko w pierwszej odsłonie czasówki do sprintu.

Od początku kwalifikacji za ich plecami trwała walka zawodników Ferrari i McLarena. W ostatecznym pojedynku górą był Lando Norris, który uzyskał o 0,020 sekundy szybszy czas od Lewisa Hamiltona. Oscar PiastriCharles Leclerc ustawią się na polach w cieniu swoich partnerów.

Największą niespodziankę sprawił siódmy Pierre Gasly, który uzyskał lepszy czas od Maxa Verstappena. Godzinny trening ewidentnie nie wystarczył Red Bullowi na znalezienie ustawień. 4-krotny mistrz świata siłował się z samochodem, którym jazda sprawiała mu trudności, w tym jedne zakończone bardzo szerokim wyjazdem po żwirze.

Isack Hadjar wypadł nieznacznie słabiej, zamykając pierwszą dziesiątkę. Na tle ubiegłego sezonu jest to wręcz minimalna różnica. Z Verstappenem rozdzielił go świetnie dysponowany Oliver Bearman.

W SQ2 odpali Nico Hulkenberg, Esteban OconLiam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid LindbladFranco Colapinto. Była to pierwsza sesja, w której umiejętności kierowców były ważniejsze od tempa bolidu.

Williams, Aston Martin i Cadillac nie byli w stanie nawiązać walki o awans z SQ1. Carlos Sainz zdołał pojechać zdecydowanie szybciej niż Alexander Albon, a Fernando Alonso niż Lance Stroll, lecz ponad półsekundowe różnice przełożyły się dla nich na jedną pozycję. Sergio Perez w ogóle nie wyjechał na tor, a Valtteri Bottas stracił prawie 6 sekund do zdobywcy pole position.

Czytaj również:

wyniki:

csq

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Nadwozie Silnik Okr. Czas Różnica Opony km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'31.520

   S 214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

+0.289

1'31.809

 0.289 S 213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.621

1'32.141

 0.332 S 212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.641

1'32.161

 0.020 S 212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.704

1'32.224

 0.063 S 212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

+1.008

1'32.528

 0.304 S 212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.368

1'32.888

 0.360 S 211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+1.734

1'33.254

 0.366 S 210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+1.889

1'33.409

 0.155 S 210.082
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+2.203

1'33.723

 0.314 M 209.378
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.115

1'33.635

   M 209.575
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 13

+2.119

1'33.639

 0.004 M 209.566
13 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 13

+2.194

1'33.714

 0.075 M 209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+2.254

1'33.774

 0.060 M 209.264
15 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 13

+2.528

1'34.048

 0.274 M 208.655
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.807

1'34.327

 0.279 M 208.037
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+3.241

1'34.761

 0.434 M 207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+3.785

1'35.305

 0.544 M 205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 5

+4.061

1'35.581

 0.276 M 205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 7

+4.631

1'36.151

 0.570 M 204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 8

+5.858

1'37.378

 1.227 M 201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 0

 

      
Pełne wyniki

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Nawet Formuła E ostrzega F1

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Maciej Klaja

Nawet Formuła E ostrzega F1

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Nawet Formuła E ostrzega F1

Red Bull nie martwi się o Verstappena

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Red Bull nie martwi się o Verstappena

Brak wieści o Kubicy

Funkcja
WEC
Funkcja
WEC
Brak wieści o Kubicy

Najnowsze wiadomości

Dominacja Mercedesa znów niezagrożona

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Chin
Dominacja Mercedesa znów niezagrożona

Nawet Formuła E ostrzega F1

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Nawet Formuła E ostrzega F1

Red Bull nie martwi się o Verstappena

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Red Bull nie martwi się o Verstappena

Formuła 1 czy Mario Kart?

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Formuła 1 czy Mario Kart?

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej