Dominacja Mercedesa znów niezagrożona
George Russell i Andrea Kimi Antonelli zapewnili sobie pierwszy rząd na polach startowych sprintu w Chinach.
George Russell, Mercedes
Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Po inaugurującym sezon Grand Prix Australii stało się jasne, że podczas pierwszych rund żaden z zespołów nie zagrozi Srebrnym Strzałom dysponującym silnym duetem kierowców i najszybszym bolidem w stawce.
Już na pierwszych kilometrach w Shanghaju Mercedes pokazał, że forma z Melbourne nie była przypadkiem i dysponują jeszcze nieujawnionym potencjałem. Russell rozpoczął weekend od pierwszego miejsca w treningu, a następnie najszybszych czasów w SQ1, SQ2 i SQ3. Antonelli nie uplasował się na drugim miejscu tylko w pierwszej odsłonie czasówki do sprintu.
Od początku kwalifikacji za ich plecami trwała walka zawodników Ferrari i McLarena. W ostatecznym pojedynku górą był Lando Norris, który uzyskał o 0,020 sekundy szybszy czas od Lewisa Hamiltona. Oscar Piastri i Charles Leclerc ustawią się na polach w cieniu swoich partnerów.
Największą niespodziankę sprawił siódmy Pierre Gasly, który uzyskał lepszy czas od Maxa Verstappena. Godzinny trening ewidentnie nie wystarczył Red Bullowi na znalezienie ustawień. 4-krotny mistrz świata siłował się z samochodem, którym jazda sprawiała mu trudności, w tym jedne zakończone bardzo szerokim wyjazdem po żwirze.
Isack Hadjar wypadł nieznacznie słabiej, zamykając pierwszą dziesiątkę. Na tle ubiegłego sezonu jest to wręcz minimalna różnica. Z Verstappenem rozdzielił go świetnie dysponowany Oliver Bearman.
W SQ2 odpali Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad i Franco Colapinto. Była to pierwsza sesja, w której umiejętności kierowców były ważniejsze od tempa bolidu.
Williams, Aston Martin i Cadillac nie byli w stanie nawiązać walki o awans z SQ1. Carlos Sainz zdołał pojechać zdecydowanie szybciej niż Alexander Albon, a Fernando Alonso niż Lance Stroll, lecz ponad półsekundowe różnice przełożyły się dla nich na jedną pozycję. Sergio Perez w ogóle nie wyjechał na tor, a Valtteri Bottas stracił prawie 6 sekund do zdobywcy pole position.
wyniki:
csq
|Poz.
|Kierowca
|#
|Nadwozie
|Silnik
|Okr.
|Czas
|Różnica
|Opony
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'31.520
|S
|214.418
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
+0.289
1'31.809
|0.289
|S
|213.743
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.621
1'32.141
|0.332
|S
|212.973
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.641
1'32.161
|0.020
|S
|212.927
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.704
1'32.224
|0.063
|S
|212.781
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+1.008
1'32.528
|0.304
|S
|212.082
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.368
1'32.888
|0.360
|S
|211.260
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.734
1'33.254
|0.366
|S
|210.431
|9
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.889
1'33.409
|0.155
|S
|210.082
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+2.203
1'33.723
|0.314
|M
|209.378
|11
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+2.115
1'33.635
|M
|209.575
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|13
|
+2.119
1'33.639
|0.004
|M
|209.566
|13
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|13
|
+2.194
1'33.714
|0.075
|M
|209.398
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+2.254
1'33.774
|0.060
|M
|209.264
|15
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|13
|
+2.528
1'34.048
|0.274
|M
|208.655
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+2.807
1'34.327
|0.279
|M
|208.037
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+3.241
1'34.761
|0.434
|M
|207.085
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+3.785
1'35.305
|0.544
|M
|205.903
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+4.061
1'35.581
|0.276
|M
|205.308
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|7
|
+4.631
1'36.151
|0.570
|M
|204.091
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+5.858
1'37.378
|1.227
|M
|201.519
|22
|S. Pérez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|0
|
|Pełne wyniki
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Dominacja Mercedesa znów niezagrożona
Nawet Formuła E ostrzega F1
Red Bull nie martwi się o Verstappena
Formuła 1 czy Mario Kart?
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze