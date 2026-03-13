Po inaugurującym sezon Grand Prix Australii stało się jasne, że podczas pierwszych rund żaden z zespołów nie zagrozi Srebrnym Strzałom dysponującym silnym duetem kierowców i najszybszym bolidem w stawce.

Już na pierwszych kilometrach w Shanghaju Mercedes pokazał, że forma z Melbourne nie była przypadkiem i dysponują jeszcze nieujawnionym potencjałem. Russell rozpoczął weekend od pierwszego miejsca w treningu, a następnie najszybszych czasów w SQ1, SQ2 i SQ3. Antonelli nie uplasował się na drugim miejscu tylko w pierwszej odsłonie czasówki do sprintu.

Od początku kwalifikacji za ich plecami trwała walka zawodników Ferrari i McLarena. W ostatecznym pojedynku górą był Lando Norris, który uzyskał o 0,020 sekundy szybszy czas od Lewisa Hamiltona. Oscar Piastri i Charles Leclerc ustawią się na polach w cieniu swoich partnerów.

Największą niespodziankę sprawił siódmy Pierre Gasly, który uzyskał lepszy czas od Maxa Verstappena. Godzinny trening ewidentnie nie wystarczył Red Bullowi na znalezienie ustawień. 4-krotny mistrz świata siłował się z samochodem, którym jazda sprawiała mu trudności, w tym jedne zakończone bardzo szerokim wyjazdem po żwirze.

Isack Hadjar wypadł nieznacznie słabiej, zamykając pierwszą dziesiątkę. Na tle ubiegłego sezonu jest to wręcz minimalna różnica. Z Verstappenem rozdzielił go świetnie dysponowany Oliver Bearman.

W SQ2 odpali Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad i Franco Colapinto. Była to pierwsza sesja, w której umiejętności kierowców były ważniejsze od tempa bolidu.

Williams, Aston Martin i Cadillac nie byli w stanie nawiązać walki o awans z SQ1. Carlos Sainz zdołał pojechać zdecydowanie szybciej niż Alexander Albon, a Fernando Alonso niż Lance Stroll, lecz ponad półsekundowe różnice przełożyły się dla nich na jedną pozycję. Sergio Perez w ogóle nie wyjechał na tor, a Valtteri Bottas stracił prawie 6 sekund do zdobywcy pole position.

wyniki: