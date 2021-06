Holender pewnie prowadził przez 71 okrążeń niedzielnego wyścigu na torze Red Bull Ring. Linię mety przekroczył mając ponad 35 sekund przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk w końcówce, nie mając już szans na walkę o wygraną, zaliczył dodatkowy pit stop, aby na świeżych oponach powalczyć o bonusowy punkt za najszybsze okrążenie, co mu się udało.

Podsumowanie GP Styrii: Rozbici przez Verstappena

Verstappen, reprezentant Red Bull Racing, pytany czy było to łatwe zwycięstwo, odparł: - Oczywiście aż do mety nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. W każdym razie od początku czułem, że mam dobry balans samochodu i cały czas odpowiednio zarządzałem oponami. Na pit stop zjechali o jedno okrążenie wcześniej niż my, ale robiliśmy swoje i kontynuowaliśmy jazdę trzymając odpowiednie tempo.

W klasyfikacji mistrzostw Verstappen umocnił się na prowadzeniu. Ma osiemnaście punktów przewagi nad Hamiltonem.

Za tydzień, na tym samym torze, gdzie ekipa z Milton Keynes czuje się tak dobrze, odbędzie się Grand Prix Austrii.

- To jest oczywiście bardzo pozytywna wiadomość - dodał. - W przyszłym tygodniu musimy powtórzyć naszą pracę, ale zobaczymy, co da się zrobić jeszcze lepiej. Nie mogę się tego doczekać.

Czytaj również: Samotny wyścig Hamiltona

- Stać nas na wykonywanie bardzo dobrej i równej roboty. Wszystko wygląda naprawdę dobrze. Musimy dalej spisywać się tak, jak obecnie i wciąż mocno cisnąć - zakończył.

Drugi z kierowców Red Bull Racing - Sergio Perez, ukończył wyścig na czwartym miejscu.