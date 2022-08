21-latek otrzyma samochód Nicholasa Latifiego. Ekipa z Grove spełni przy okazji obowiązek związany z udostępnieniem bolidu młodym kierowcom podczas dwóch sesji treningowych - przed Grand Prix Hiszpanii swoje zajęcia z Williamsem zaliczył Nyck de Vries.

Dla Sargeanta, obecnie ścigającego się w F2 członka Williams Academy, będzie to debiut podczas wyścigowego weekendu Formuły 1. W grudniu minionego roku Amerykanin wziął udział w posezonowych testach dla młodych kierowców, zorganizowanych w Abu Zabi.

- Jestem bardzo podekscytowany otrzymaniem szansy występu w swoim pierwszym treningu - przekazał Sargeant. - A dostanie tej szansy podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych jest niesamowite.

- Ogromne podziękowania dla Williamsa za wiarę we mnie i zaufanie, że wykonam swoją pracę odpowiednio. Celem będzie jak najlepsze poznanie samochodu nowej generacji. Nie mogę się doczekać, by wykorzystać to doświadczenie i się nim cieszyć.

Sargeant jest obecnie trzeci w tabeli F2. Niedawno Jost Capito - szef Williamsa - przyznał, że ewentualny tytuł dla Amerykanina przyprawi kierownictwo zespołu o niemały ból głowy, ponieważ kolejnym krokiem w karierze młodego kierowcy powinien być angaż w Formule 1.

Weekend z Grand Prix Stanów Zjednoczonych rozpocznie się w piątek 21 października.