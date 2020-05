Vettel zakończy współpracę z Ferrari pod koniec tego sezonu F1. Do tego ma ograniczone możliwości, aby trafić do innego zespołu, w którym można walczyć o zwycięstwa.

Red Bull Racing już powiedział „nie” i skupia się na swoich młodych kierowcach. Został ewentualnie Mercedes. W mistrzowskiej ekipie po sezonie 2020 wygasają kontrakty Lewisa Hamiltona oraz Valtteriego Bottasa.

Zespół z Brackley nie potwierdził jeszcze żadnego kierowcy na przyszły rok. Miejsce Lewisa Hamiltona wydaje się jednak pewne, podczas gdy Valtteri Bottas jest przymierzany do innych ekip.

Horner uważa, że Vettel, jeśli w ogóle chce zostać w Formule 1, powinien udać się do Mercedesa, aby porozmawiać z Toto Wolffem.

- Szkoda, że Sebastian ostatecznie opuści Formułę 1, ale miał niesamowitą karierę - powiedział szef Red Bull Racing. - Osiągnął ogromny sukces i znając go tak, jak ja, jestem pewien, że przemyślał tę decyzję.

- Jest bardzo uczciwy i moralny i tylko on wie najlepiej, co chce robić w przyszłości - dodał. - Jeśli zamierza kontynuować starty w F1, jestem pewien, że nie zabraknie mu ku temu możliwości

- W każdym razie najwyraźniej zdecydował, że jego czas spędzony z Ferrari dobiegł końca. Jedyne, co my możemy zrobić, to życzyć mu wszystkiego najlepszego na przyszłość.

- Nie zapominajmy, że w przyszłym roku będzie dostępne miejsce w Mercedesie, ale czy taka opcja pasowałaby obydwóm stronom, tego nie wiem - zakończył.

Chociaż zarówno fani, jak i eksperci chcieliby zobaczyć walkę Vettel kontra Hamilton w tym samym zespole, Wolff prawie to wykluczył.

Austriak przyznał, że Vettel dołączając do Mercedesa, Niemiec w niemieckim samochodzie, byłby świetnym działaniem marketingowym, to wolałby jednak promować któregoś z juniorów Mercedesa. Są nimi George Russell i Esteban Ocon.