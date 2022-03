W tym sezonie kierowcy będą występować pierwszy raz na 18-calowych oponach. Yuki Tsunoda, który w 2020 roku występował w Formule 2 miał szansę jeździć na tym rodzaju ogumienia. Japończyk uważa, że to, czego się nauczył w juniorskiej serii może mu pomóc w przygotowaniach na nadchodzący sezon.

- Samochód wydaje się, że będzie bardziej zwrotny, większe koła dają zupełnie inne wrażenie niż te stare 13-calowe - stwierdził Japończyk.

- Miałem szansę jeździć na 18-calowych oponach w Formule 2, czuć różnicę w prowadzeniu na takim ogumieniu. Jednak warto pamiętać, że w tym roku to nie jest jedyna zmiana.

Tsunoda po pierwszym sezonie wzlotów i upadków, wchodzi w kolejny etap kariery.

- Naprawdę nie mogę się doczekać ponownego ścigania. Czuję się teraz znacznie lepiej, wiem co mam do zrobienia i jak działać, w porównaniu do zeszłego roku.

- Ubiegły sezon zakończyłem na czwartym miejscu w Abu Zabi. Chcę przenieść ten impet na nowy sezon. Czuję większą presję niż w zeszłym roku, ale to pozytywna uczucie, które daje mi motywację - podsumował 21-latek.