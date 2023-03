W Dżuddzie uznano, że Fernando Alonso zatrzymał się zbyt daleko od wyznaczonego pola startowego, co było wynikiem dodatkowej kontroli FIA po zmianie regulaminu sportowego na sezon 2023, która wpłynęła również na Estebana Ocona w Bahrajnie.

Następnie Alonso musiał przyjąć pięciosekundową karę podczas swojego pit stopu. Mercedes obejrzał nagranie z tej sytuacji i poinformował FIA, że tylny podnośnik dotyka samochodu Astona Martina.

FIA zbadała tę sprawę za pośrednictwem Centrum Zdalnych Operacji w Genewie i po wyścigu Alonso otrzymał 10-sekundową karę, przez co spadł z trzeciego na czwarte miejsce.

Stewardzi byli przekonani, że na niedawnym spotkaniu Sportowego Komitetu Doradczego FIA uzgodniono, że podnośniki nie mogą dotykać samochodu podczas karnego postoju.

Jednak Aston Martin odwołał się od decyzji. Zespół był w stanie wykazać, że chociaż sprawa była rzeczywiście omawiana, to nie było jednoznacznej zgody co do tego, że podnośniki dotykające samochodów są nielegalne.

Zespół pokazał także filmy przedstawiające siedem przykładów niedawnych karnych postojów z udziałem Mercedesa, Alpine, AlphaTauri, Haasa i McLaren, w których podnośniki dotykały bolidów.

Sędziowie uznali to za nowy dowód w sprawie i zmienili decyzję o 10-sekundowej karze dla Alonso. Hiszpan odzyskał tym samym trzecie miejsce.

Po dyskusji na ten temat na piątkowym spotkaniu szefów zespołów w Melbourne, wniosek dotyczący ujednolicenia karnych postojów został wysłany do drużyn w formie dyrektywy sportowej, która zawiera trzy następujące punkty:

Fizyczne dotknięcie samochodu lub kierowcy ręką, narzędziami lub wyposażeniem (w tym przednim i tylnym podnośnikiem) podczas odbywania kary będzie uważane za pracę przy samochodzie. Używanie wentylatorów chłodzących podczas odbywania kary jest dozwolone pod warunkiem, że nie dotykają one fizycznie samochodu. Wielokrotne kary, nałożone na podstawie Artykułów 54.3a i 54.3b przed zjazdem do boksu, mogą być odbywane seryjnie na jednym pit stopie. Na przykład kara 5 sekund + 10 sekund może być odmierzona jako pojedyncza kara 15 sekund i tak dalej.