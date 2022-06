Scuderia Ferrari zdecydowanie nie zaliczy wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu do udanych. Najpierw na 9 okrążeniu awaria systemu brake by wire wykluczyła z rywalizacji Carlosa Sainza. Charles Leclerc zakończył swoją jazdę po problemach z silnikiem. Monakijczyk zjechał do pit stopu na 21 okrążeniu, kiedy z tyłu jego Ferrari wydobywał się biały dym.

W takich okolicznościach Red Bull ma szansę odskoczyć Scuderii Ferrari w obu klasyfikacjach. Max Verstappen prowadzi w wyścigu przed Sergio Perezem.

