Dramatyczny drugi trening

W symulacji kwalifikacji na miękkich oponach Sebastian Vettel okazał się szybszy o 21 tysięcznych od Charlesa Leclerca. Za Ferrari widnieją w wynikach Max Verstappen (+0,134), Valtteri Bottas (+0,223), Lewis Hamilton (+0,223) i Kevin Magnussen (+0,926).

Robert Kubica nie dokończył drugiego okrążenia i jako jedyny nie uzyskał czasu. George Russell pokonał 36 kółek, na miękkich slickach uzyskując 19 wynik (+2,601).

George Russell, Williams Racing FW42, in the pits during practice

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images