Droga zabawka Antonelliego
Andrea Kimi Antonelli dostał nowy samochód służbowy, o jakim większość jego rówieśników może tylko pomarzyć.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition
19-latek, przygotowując się do drugiego sezonu w F1, skorzystał z przywilejów bycia kierowcą Mercedesa i spełnił jedno z motoryzacyjnych marzeń.
Włoch niedawno odebrał kluczyki do swojego nowego samochodu, Mercedesa-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition.
Kolekcjonerska edycja samochodu należąca do Antonelliego jest niezwykle ekskluzywna. Wyprodukowany zaledwie w 200 egzemplarzach model charakteryzuje się kolorem metalicznej czerni obsydianu, inspirowanym bolidem Mercedesa F1 z 2024 roku, ręcznie malowanymi srebrnymi strzałami z tyłu oraz turkusowymi akcentami wykorzystanymi w logo PETRONAS.
Samochód jest wyposażony w opony Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup, pakiet AMG Night II, w którym wykorzystani elementy w kolorze czarnego chromu, oraz chromowany korek wlewu paliwa AMG. Pod maską znajduje się 4-litrowy silnik V8 biturbo AMG o mocy 612 KM.
Chociaż cena edycji kolekcjonerskiej Mercedesa-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport nie została jeszcze ujawniona, mówi się, że przekracza 180 000 funtów.
W zeszłym tygodniu Antonelli wraz z zespołowym kolegą, George'em Russellem zakończył testy w Barcelonie, gdzie sprawdził możliwości nowego bolidu W17.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Autor zdjęcia: Formula 1
- To był udany dla nas test – powiedział Antonelli. Mieliśmy małe problemy, ale nie przeszkodziły nam w realizacji planu. Przejechaliśmy sporo okrążeń, a to pomogło nam zebrać mnóstwo danych i lepiej poznać W17.
- Nie skupialiśmy się na osiągach, ale udało nam się lepiej zrozumieć, jak samochód i jednostka napędowa reagują na kilka różnych ustawień.
- Już nie mogę się doczekać powrotu do samochodu w Bahrajnie, gdzie odbędą się ostatnie testy przed rozpoczęciem sezonu. Pojedziemy tam posiadając lepsze wyczucie samochodu i mamy nadzieję, że znów dowiemy się czegoś nowego – dodał.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Bień gotowy na pierwszy sezon
McLaren odrobił lekcje
Optymizm nie opuszcza Hyundaia
Ruta gotowy na kolejny deszczowy weekend
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze