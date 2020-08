Drugi trening dla Hamiltona

Max Verstappen utrzymał się w czołowej trójce, zmniejszając stratę do 0,821 sekundy. Za Danielem Ricciardo (+0,985), na piątym miejscu znalazł się Romain Grosjean, szósty w FP1. Charles Leclerc spadł na P6.

Temperatura powietrza wzrosła do 30, asfaltu do 48 stopni. W 7 minucie Lando Norris uzyskał 1.19,260 na średnio twardych oponach. Kierowca McLarena poprawił się na 1.19,221 i prowadził do 15 minuty.

Charles Leclerc, również na C2, zszedł do 1.19,050. W 17 minucie Lewis Hamilton przebił czasem 1.17,970 (C2).

Valtteri Bottas zaliczył krótki przejazd na miękkich oponach i w 33 minucie objął prowadzenie po 1.17,170. Pięć minut później Lewis Hamilton zdobył się na 1.16,883.

Romain Grosjean awansował na P3 (1.18,133). Szybszy był Daniel Ricciardo (1.17,868), a w 45 minucie trzecia lokata padła łupem Maxa Verstappena (1.17,704), rekordzisty pierwszego sektora. Alex Albon atakujący na C3, popełnił błąd na zakręcie 6.

Osiem minut przed końcem Romain Grosjean zjechał na pit lane, informując o kłopotach z jednostką napędową.