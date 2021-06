Pandemia koronawirusa, choć już w mniejszym stopniu, wciąż zakłóca motorsportową rywalizację na świecie. Z harmonogramu wypadły niedawno wyścigi w Kanadzie i Singapurze. Wizytę w Montrealu zastąpi druga runda na austriackim Red Bull Ringu. Zastępstwo dla azjatyckiego państwa-miasta nie zostało jeszcze uzgodnione.

Choć pojawiły się głosy, że personelowi przydałaby się na jesieni chwila wytchnienia, Stefano Domenicali, dyrektor generalny F1, chciałby utrzymać 23-odcinkowy harmonogram. Jedną z możliwości jest rozegranie dwóch wyścigów w Stanach Zjednoczonych. Oba odbyłyby się w Austin. W grę nie wchodzi wizyta w Indianapolis.

- W tej chwili nie ma takich planów - powiedział Roger Penske, szef Indianapolis Motor Speedway.

Z kolei w Austin nie wykluczają, że F1 spędzi na COTA dwa weekendy, określając pomysł jako „możliwy”.

- Dopóki dostawiamy słowo „możliwe”, jest w porządku. Drugi wyścig w Austin jest możliwy. To prawda - przyznał Bobby Epstein, szef Grand Prix Stanów Zjednoczonych, w rozmowie z ESPN.

- Umowa na drugi wyścig w Austin została zawarta - to nie jest prawdą. Ale łatwo to zmienić. Jeśli uznają, że tego potrzebują i będzie to najlepsze rozwiązanie dla sportu, jesteśmy tu po to, by to zrobić.

Grand Prix Stanów Zjednoczonych zaplanowane jest w dniach 22-24 października.

