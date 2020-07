Norris startował do pierwszej rundy sezonu 2020 z trzeciego pola, po bardzo udanych kwalifikacjach, ale podczas wyścigu miał kłopot z utrzymaniem tempa najbliższych rywali - Charlesa Leclerca i Sergio Pereza.

Jednak po wycofaniach kilku zawodników i wyjazdach samochodu bezpieczeństwa zszedł poniże straty pięciu sekund do Lewisa Hamiltona, obciążonego właśnie taką karą czasową za incydent z Albonem.

Hamilton owszem, minął linię mety na Red Bull Ringu jako drugi, ale pięć sekund doliczone do jego rezultatu, zepchnęło go na czwartą pozycję w klasyfikacji końcowej. Tym samym na podium obok zwycięzcy - Valtteriego Bottasa stanęli Charles Leclerc i Norris.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszyłem się już po sobocie. Wtedy może nie przeskoczyliśmy naszych osiągów w czasówce, ale zmaksymalizowaliśmy potencjał spisując się lepiej, niż się spodziewaliśmy - mówił Lando Norris.

- Myśleliśmy, że Ferrari i Racing Point będą mocni i tak też było, co podkreśliło, że nadal musimy naciskać - kontynuował. - To fajne, kiedy dysponuje się bardziej konkurencyjnym bolidem i można być w pobliżu czołówki. Mogło być też całkowicie na odwrót. Kiedy minął mnie Charles, prawie spadłem na szóstą pozycję.

- Wiedziałem jednak, że samochód ma dobre tempo i wziąłem się do roboty próbując wyprzedzić Pereza. Pojechałem dość agresywnie, ale tak musiałem. Natomiast udało mi się odrobić czas do Hamiltona, na ostatnim okrążaniu z 5,8s zszedłem do 4,8s - dodał.

- Gdybym nie zaliczył najszybszego okrążenia w wyścigu, z którego jestem dumny, nie byłoby mnie tutaj [red. podium]. Ogromne podziękowania dla zespołu - podkreślił.

Norris zdobył w GP Austrii 15 punktów, plus jeden bonusowy za najszybsze okrążenie. W klasyfikacji kierowców jest trzeci, a McLaren, dzięki piątej pozycji Sainza jest wiceliderem w klasyfikacji konstruktorów.