Siedmiokrotny mistrz świata zakończył w miniony weekend swój zasadniczo najgorszy dotychczas sezon w królowej sportów motorowych, ponieważ nie zdobył pole position oraz nie wygrał ani jednego wyścigu, co jest pierwszą taką sytuacją od czasu jego debiutu w 2007 roku.

Dysponując problematycznym samochodem Mercedesa - W13, zajął dopiero szóste miejsce w klasyfikacji indywidualnej mistrzostw. Pokonał go kolega zespołowy George Russell, który uplasował się o dwie pozycje wyżej. Dlatego można nazywać to nieudaną kampanią dla 37-latka, choć w jej drugiej połowie pokazał, że nadal ma tempo.

W swoim podsumowaniu finałowego GP Abu Zabi, jak i całego sezonu, Jacques Villeneuve zapowiada, że w przyszłym roku zobaczymy zupełnie innego Hamiltona.

- Oczekuję od niego wiele w kolejnym roku. Spodziewam się Lewisa w najlepszym wydaniu - stwierdził Villeneuve. - Zakończył kampanię bez pole position i wygranej, co będzie miało na niego wpływ. Sprawy przybiorą interesujący obrót. Widzieliśmy, że Mercedes potrafi się rozwijać.

W odniesieniu do przebiegu Grand Prix Abu Zabi minionej niedzieli i walki Hamiltona z Carlosem Sainzem na pierwszym okrążeniu wyścigu, mistrz świata F1 z 1997 dodał: - Tym razem Lewis zgodnie z przepisami musiał oddać pozycję, a potem nie szło mu gdy podążał na oponach pośrednich. Jednak kiedy przeszedł już na twarde ogumienie, zaprezentował naprawdę dobre tempo. Szkoda, że jego udział w zawodach zakończył się pierwszym w tym roku wycofaniem z powodów technicznych.

Villeneuve poruszył też postawę Sergio Pereza. Jego zdaniem Meksykanin będzie musiał spisać się niezwykle dobrze w sezonie 2023, w przeciwnym razie jego miejsce w Red Bull Racing będzie zagrożone.

- Dobrze radził sobie na początku mistrzostw, a potem zniknął. W ostatnich wyścigach znów dał znać o sobie i był konkurencyjny. Patrząc jednak na cały rok, mogło być lepiej. Sezon 2023 będzie dla niego ważny - uznał Villeneuve.

- Do Red Bulla wkrótce trafi Daniel Ricciardo, jako rezerwowy, którego często będą wykorzystywali do celów marketingowych i medialnych. Bardzo dobrze radzi sobie z takimi zadaniami. Rozmawiają też z Lando Norrisem, choć w tym przypadku to akurat nic konkretnego - dodał. - W każdym razie zespoły muszą pewne rzeczy planować z wyprzedzeniem. Nie chcesz dać się zaskoczyć, jak to było w przypadku Alpine.

