Dużo motorsportu w Monte Carlo

Tegoroczna rywalizacja na ulicznym torze w Księstwie została odwołana. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła rozegranie historycznego i współczesnego Grand Prix Monako w pierwotnie zaplanowanych terminach. Niepewność co do rozwoju sytuacji związanej z wirusem sprawiła, że organizatorzy nie chcieli ryzykować ogromnych nakładów czasowych i finansowych koniecznych do budowy obiektu.

ACM od 2015 roku na przemian co dwa lata przygotowuje Historyczne Grand Prix i rundę FE. Każda z tych imprez zawsze odbywa się dwa tygodnie przed jedną z pereł motorsportu, czyli Grand Prix Formuły 1.

W sezonie 2021 sytuacja będzie inna. Zgodnie z zapowiedzią władz ACM w ciągu pięciu tygodni odbędą się wszystkie trzy imprezy. Historyczne Grand Prix zaplanowane jest w dniach 23-25 kwietnia. Dwa tygodnie później na ulicach Księstwa rywalizować będzie elektryczna Formuła E. Wyścigowy weekend Formuły 1 odbędzie się między 21 i 23 maja.

Prace związane z konstrukcją obiektu rozpoczną się w lutym.

- Po raz pierwszy będziemy musieli w AMC zorganizować trzy wyścigi w ciągu pięciu tygodni - powiedział Christian Tornatore, główny komisarz Automobile Club de Monaco. - Logistyka zapowiada się na skomplikowaną, ale nie niemożliwą do opanowania. Z powodu nowych ograniczeń i wytycznych [po pandemii] będziemy musieli rozpocząć budowę toru wcześniej niż zazwyczaj.

- Konieczna będzie integracja aspektów technicznych zarówno na torze, jak i wokół niego oraz dopasowanie ich do wymagań każdej kategorii. Liczymy na doświadczenie i elastyczność wszystkich zaangażowanych osób.

W styczniu, w 110. rocznicę pierwszej edycji Rajdu Monte Carlo do Monako zawitają załogi walczące o punkty w WRC.