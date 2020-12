Od sezonu 2021 miejsce Albona w Red Bull Racing zajmie Sergio Perez. Taj pozostanie jednak w szeregach Red Bulla, pełniąc rolę kierowcy rezerwowego dla obydwóch zespołów austriackiego producenta napojów energetycznych - RBR i AlphaTauri. Będzie również pomagał ekipie z Milton Keynes w przygotowaniach do sezonu 2022.

O planach związanych z Albonem mówił dr Helmut Marko, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych.

- Zapewniliśmy go, że będzie mocno wykorzystywany podczas testów. Do sprawdzenia są opony na 2022 rok i będą pod tym kątem osobne sesje. Czeka go też dużo pracy w symulatorze - przekazał Marko.

- Podczas wielu wyścigów będzie towarzyszył nam jako kierowca rezerwowy. W końcu dysponujemy aż czterema bolidami. Może zdarzyć się, że zostanie wykorzystany w tej roli - kontynuował.

W kontrakcie Albona jest również zapis pozwalający mu na pojedyncze starty w innych zespołach na zasadach wypożyczenia.

- Ponadto jesteśmy gotowi wypożyczać go jako kierowcę, jeśli zajdzie taka potrzeba, gdy inny zespół natychmiast będzie potrzebował zastępstwa za swojego zawodnika - wyjaśnił.

- To nie koniec. Zobaczymy, czy uda nam się go ustabilizować.

Mówiąc, dlaczego zrezygnowali z Albona i zatrudnili Sergio Pereza na partnera Maxa Verstappena, wyjaśnił: - Brakowało mu m.in. regularności. Łatwo wpadał w problemy, gdy np. wiatr przybierał na sile, lub zmieniał się jego kierunek. Gdy dochodziło do degradacji opon, tracił sporo czasu.