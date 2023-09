Aston Martin, w którego barwach jeździ Fernando Alonso, na początku sezonu F1 2023 był uważany za jednego z faworytów do walki o miano najlepszych z reszty stawki za dominującym Red Bull Racing. Jednak w miarę upływu kampanii zaczęli trochę tracić na wydajności i konkurencyjności, w związku ze słabszym tempem rozwoju niż najbliżsi rywale. Obecnie walczą głównie z Mercedesem o drugą lokatę.

Pytany natomiast czy i jak bardzo zdołają się zbliżyć do RBR w pozostałej części sezonu, Alonso wskazał, że będzie to trudne ze względu na fakt, iż formacja z Milton Keynes jest obecnie „najlepsza” we wszystkich aspektach.

- Na Zandvoort czuliśmy, że jesteśmy bliscy wygranej - powiedział Alonso. - Walczyliśmy z niesamowitym Maxem i niezwyciężonym Red Bullem.

- Red Bull i Max tworzą w tym roku jedność. Są wyjątkowi we wszystkim, co robią. Mają najmocniejszy samochód. Lepiej dbają o opony niż inni, ich starty zawsze są udane, podobnie jak pit stopy - kontynuował.

- Są najlepsi we wszystkich obszarach. Najwyższa prędkość, najlepsza wydajność przy niskich prędkościach, najlepsze właściwości DRS itp. Ich samochód jest teraz naprawdę bezkonkurencyjny. Do tego są szybsi podczas pit stopów. Ich mechanicy wykonują świetną robotę - mówił dalej. - Sytuacja Maxa jest podobna. Spisuje się perfekcyjnie w kwalifikacjach i wyścigach. Nie popełnia żadnych błędów. Dlatego razem tworzą wyjątkowy duet i biją rekordy.

- Zobaczmy, co zdołają zrobić inni i co my zdziałamy, aby osiągnąć ten poziom - przekazał. - Tak, to jest motywujące dążyć do tego poziomu. Czasami zbliżamy się do Red Bulla, gdy optymalnie wykorzystamy nasz samochód. Udało nam się wycisnąć sto procent jego możliwości w Zandvoort, Monako czy Kanadzie. Do tego doszły dobre strategie, pit stopy i starty. Maxowi udaje się to jednak częściej.

- Mam nadzieję, że w pozostałych wyścigach powalczymy z nimi i jadąc koło w koło z Maxem będziemy musieli wówczas podjąć większe ryzyko - wskazał.

Broniący tytułu Verstappen przystąpi do GP Włoch z przewagą 138 punktów nad drugim w klasyfikacji sezonu partnerem Sergio Perezem. Alonso, trzeci w tabeli, uważa, że szanse na zdobycie wicemistrzostwa w tegorocznym czempionacie są nikłe.

- To bardzo trudne. Zobaczymy, jak się to potoczy podczas pozostałych rund, ale różnica między nami a Checo wynosząca 33 punkty jest duża, zwłaszcza że oni co tydzień przystępują do zawodów z zamiarem sięgnięcia po dublet - mówił.

- Naszym celem jest zdobywanie punktów w klasyfikacji konstruktorów obydwoma samochodami i powstrzymanie Ferrari, które moim zdaniem staje się coraz silniejsze. Natomiast w mistrzostwach kierowców skupimy się bardziej na Lewisie niż na Checo - wskazał.

Alonso wyraził także zadowolenie z przedłużenia kontraktu przez byłego kolegę zespołowego. Lewis Hamilton bowiem pozostanie w Mercedesie co najmniej do końca sezonu 2025. Przyznał, że liczy na to, iż Brytyjczyk będzie ścigał się dłużej niż tylko jeszcze dwa lata.

- Moim zdaniem to pokazuje, jak bardzo jest oddany temu sportowi i jak bardzo kocha wyścigi. Świetnie, że zostanie tu jeszcze na dwa lata - uznał.

- Myślę, że jest jednym z najlepszych w tym sporcie, a dopóki będzie obecny w Formule 1, seria na tym zyska. Dlatego mam nadzieję, że zostanie na dłużej niż na dwa sezony - podsumował.

