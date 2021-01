Dwa tytuły to za mało

Taką opinią podzielił się Martin Brundle, w przeszłości kierowca Formuły 1, a dziś ekspert telewizyjny Sky Sports.

Alonso po dwóch sezonach przerwy wraca do stawki. Hiszpan po raz trzeci w karierze zwiąże się z Renault, które występować będzie pod szyldem Alpine. Z francuskim producentem 39-letni dziś kierowca wywalczył w latach 2005-2006 swoje dwa tytuły.

W powszechnej opinii Alonso jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców ostatniego dwudziestolecia. Brundle uważa, że Asturyjczyk powinien mieć na swoim koncie więcej laurów. Wini jednak charakter kierowcy. Alonso w nie najlepszej atmosferze żegnał się zarówno z McLarenem (dwukrotnie), jak i Ferrari. Ekspert z mieszanymi uczuciami odnosi się do powrotu Hiszpana.

- Z punktu widzenia telewizji jestem podekscytowany - przyznał Brundle w rozmowie z Motorsport-magazine. - Mam jednak poczucie, że otrzymał już swoją szansę i w pewnym sensie zabiera miejsce młodym.

- Myślę, że jest człowiekiem, który trochę zmarnował swój talent. To mocne słowa i nie chciałbym czytać tego w nagłówku, ponieważ uważam, iż jest dużo lepszy niż mogą na to wskazywać dwa mistrzowskie tytuły. Uważam jednak, że zbyt często wdawał się w jakieś potyczki z własnymi zespołami i to wiele popsuło.

- Może więc wyciągnął z tego wnioski? Wróci, ale czy Renault da mu mistrzowski samochód? Tego nie wiemy, prawda? Dlatego kochamy ten sport.

- Generalnie, sądzę, że dla dyscypliny jego powrót jest dobry i osobiście jestem tym podekscytowany. Co za talent! Zobaczymy ile prędkości i zaangażowania mu zostało - zakończył Martin Brundle.