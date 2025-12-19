W przyszłym roku kilka zespołów zmieni swoje oficjalne nazwy, a Lando Norris i Max Verstappen będą ścigać się z nowymi numerami.

Federacja opublikowała listę zgłoszeń na sezon 2026, na której znalazło się 11 zespołów, w tym debiutujący Cadillac. Niespodziewanie pojawił się również Sauber, który dopiero przekształca się w Audi.

Jednak na liście zgłoszeń, opublikowanej przez FIA w piątek, nadal znajduje się Sauber Motorsport AG, a nie Audi, co oznacza, że ​​proces zmiany nazwy podmiotu prawnego nadal trwa.

Nazwa Sauber będzie widniała na liście zgłoszeń jeszcze przez jeden sezon, mimo że sam zespół wyścigowy będzie startował jako Audi Revolut F1 Team.

Inne zmiany nazw dotyczą McLarena, który rozszerzył współpracę z Mastercard i będzie ścigał się jako McLaren Mastercard F1 Team. Z kolei Haas jako partnera tytularnego przyjął Toyotę i zespół zmienił nazwę na TGR Haas F1 Team.

Jak informowaliśmy wcześniej, obrońca tytułu, Norris, zmieni zgodnie z tradycją numer startowy "4” na numer "1”. Ustępujący mistrz świata, Verstappen, nie wróci do numeru "33", którego ostatnio używał w 2021 roku, ale zamiast tego na jego bolidzie znajdzie się numer "3”, zwolniony przez jego byłego kolegę ze stajni Red Bulla, Daniela Ricciardo.

W Formule 1 2026 pojawi się jeden debiutant – Arvid Lindblad z numerem 41. 18-letni Brytyjczyk zastąpi Isacka Hadjara, który zastąpi w Red Bullu Yukiego Tsunodę. Japończyk będzie w przyszłym roku pełnił funkcję kierowcy testowego i rezerwowego w Red Bullu.

Po rocznej przerwie na listę powrócili Sergio Perez i Valtteri Bottas. Obaj weterani, którzy maja na koncie zwycięstwa w Grand Prix, szykują się do powrotu z Cadillakiem, który został jedenastym zespołem w stawce.

Lista zgłoszeń F1 2026:

Nr. Kierowca - Zespół (Nadwozie/Silnik)

81. Oscar Piastri - McLaren Mastercard F1 Team (McLaren/Mercedes)

1. Lando Norris - McLaren Mastercard F1 Team (McLaren/Mercedes)

63. George Russell - Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (Mercedes)

12. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (Mercedes)

3. Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing (Red Bull Racing/Red Bull Ford)

6. Isack Hadjar - Oracle Red Bull Racing (Red Bull Racing/Red Bull Ford)

16. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari HP (Ferrari)

44. Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari HP (Ferrari)

23. Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team Atlassian (Williams/Mercedes)

55. Carlos Sainz - Atlassian Williams F1 Team Atlassian (Williams/Mercedes)

41. Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Racing Bulls/Red Bull Ford)

30. Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Racing Bulls/Red Bull Ford)

18. Lance Stroll - Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin/Honda)

14. Fernando Alonso - Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin/Honda)

31. Esteban Ocon - Haas F1 Team (Haas/Ferrari)

87. Oliver Bearman - Haas F1 Team (Haas/Ferrari)

27. Nico Hülkenberg - Sauber Motorsport AG/Audi Revolut F1 Team (Audi)

5. Gabriel Bortoleto - Sauber Motorsport AG/Audi Revolut F1 Team (Audi)

10. Pierre Gasly - BWT Alpine Formula One Team (Alpine/Mercedes)

43. Franco Colapinto - BWT Alpine Formula One Team (Alpine/Mercedes)

11. Sergio Perez - Cadillac Formula 1 Team (Cadillac/Ferrari)

77. Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team (Cadillac/Ferrari)