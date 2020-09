Dwunastu z ostrzeżeniem

Do karambolu doszło na ósmym okrążeniu wyścigu na Mugello. Kończył się okres neutralizacji za samochodem bezpieczeństwa. Tempo regulował Valtteri Bottas, który do ostatniej chwili zwlekał z dodaniem gazu. Kilku kierowców z tyłu stawki zaczęło przyspieszać zbyt wcześnie i doszło do potężnej kolizji.

Z wyścigiem na tym etapie pożegnali się: Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi i Nicholas Latifi. Sędziowie wszczęli dochodzenie. Po jego zakończeniu ogłoszono, iż poza wymienioną czwórką ostrzeżenia dostaną również: Daniił Kwiat, Alex Albon, George Russell, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Esteban Ocon i Lando Norris.

Sędziowie doszli do wniosku, że główną przyczyną tego wypadku była niekonsekwencja ze strony wymienionych kierowców w dodawaniu gazu i hamowaniu od ostatniego zakrętu i na prostej startowej. Sędziowie zdają sobie sprawę z wyzwań jakie niesie lokalizacja Linii Kontrolnej na tym torze oraz faktu, iż kierowcy chcą zyskać przewagę - czytamy w komunikacie

Jednak ten wypadek wskazuje na potrzebę zachowania ostrożności podczas restartu oraz podkreśla wystąpienie efektu domina, nasilającego się w końcu stawki. Zauważamy również, że niektórzy kierowcy mogliby uniknąć udziału w wypadku, gdyby nie podążali bezpośrednio za samochodem poprzedzającym.

Przyznano ostrzeżenia, ponieważ w opinii ZSS żaden z kierowców nie był całkowicie lub w przeważającej mierze winny.

Ostrzeżenia nie wiążą się z punktami karnymi do superlicencji. Sędziowie przyznali również, że Bottas jako lider mógł dyktować tempo.