W czwartek na czele klasyfikacji kierowców znalazł się Antonelli, który na torze Sakhir uzyskał jak dotąd najlepszy czas bolidem w specyfikacji 2026, pokonując o ponad sześć dziesiątych sekundy Piastriego.

McLaren i Red Bull wymieniali się najszybszymi okrążeniami przez większość dnia. Lando Norrisowi zajęło zaledwie kilka minut ustanowienie pierwszego przyzwoitego wyniku z czasem 1.34,625 sekundy.

Brytyjczyk „zszedł” rano do 1.33,453 s. Verstappen zbliżył się do niego, ale nie zdołał go pokonać i Holender wykręcił czas 1.33,584 s.

Po południu Verstappen na chwilę wyrwał McLarenowi prowadzenie, uzyskując czas 1.33,444 s, a następnie poprawił go na 1.33,162 s, jadąc na oponach o oznaczeniu mieszanki C3.

Kiedy Piastri przejął od Norrisa MCL40 uzyskał czas 1.32,861 s, ale Antonelli natychmiast go wyprzedził i objął prowadzenie z czasem 1.32,803 s.

McLaren i Mercedes również zaliczyli najbardziej produktywny dzień pod względem przejechanych kilometrów i pokonali odpowiednio 158 i 156 okrążeń. Verstappen znalazł się na czele listy kierowców z 137 przejazdami.

Lewis Hamilton zaliczył jedynie pięć okrążeń w ciągu pierwszych 30 minut porannej sesji, a resztę czasu spędził w garażu z powodu nieokreślonego problemu.

W ciągu całego dnia siedmiokrotny mistrz świata zaliczył 78 okrążeń, a jego rekord wyniósł 1.33,928 s – jednak w 10. zakręcie wypadł z toru. Podczas kolejnego przejazdu tracił 0,451 s do Antonelliego, ale ponownie wypadł z toru w ostatnim zakręcie i natychmiast zjechał do boksów. Ostatecznie udało mu się przejechać najlepsze okrążenie w czasie 1.33,689 s.

Franco Colapinto, Alpine Autor zdjęcia: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Alpine było najszybszym zespołem środka stawki, dzięki najlepszemu czasowi Franco Colapinto, który wykręcił na supermiękkich oponach C5 czas 1.33,818 s. Nico Hulkenberg zakończył czwartkowe przejazdy z czasem 1.33,987 s ustanowionym na mieszance C4. Był to dość udany dzień dla Audi, pomimo ponad dwóch godzin spędzonych rano w garażu, gdzie zespół badał problem z hydrauliką.

Dziesiątkę uzupełnili George Russell, Esteban Ocon oraz Liam Lawson, który spędził rano około dwóch godzin w garażu, co nie przeszkodziło mu w przejechaniu 106 okrążeń.

Aston Martin miał prawdopodobnie najgorszy dzień ze wszystkich, po tym jak w środę zespół spędził cztery godziny w garażu z powodu awarii jednostki napędowej, a następnie spowodował czerwoną flagę, gdy Lance Stroll wpadł w żwirową pułapkę. Wczesnym popołudniem AMR26 spowodował kolejną przerwę w wyścigu, gdy Fernando Alonso zatrzymał się na torze.

W czwartek odbyły się również dwie próby startu do wyścigu, w których wzięły udział cztery samochody. Hamilton popisał się najlepszym startem, podczas gdy Norris miał problemy z odjazdem.

W drugiej symulacji, która zakończyła dzień, wzięły udział wszystkie samochody oprócz Astona i Audi i ponownie najlepiej wystartował Brytyjczyk z Ferrari.

Wyniki piątego dnia testów w Bahrajnie:

1. Antonelli, 1.32,803 (79 okrążeń)

2. Piastri, 1.32,861 (+0.058 s) (86 okrążeń)

3. Verstappen, 1.33,162 (+0.359 s) (139 okrążeń)

4. Hamilton, 1.33,408 (+0.605 s) (78 okrążenia)

5. Norris, 1.33,453 (+0.650 s) (72 okrążeń)

6. Colapinto, 1.33,818 (+1.015 s) (120 okrążeń)

7. Hulkenberg, 1.33,987 (+1.184 s) (73 okrążenia)

8. Russell, 1.34,111 (+1.308 s) (77 okrążeń)

9. Ocon, 1.34,201 (+1.398 s) (58 okrążeń)

10. Lawson, 1.34,532 (+1.729 s) (106 okrążeń)

11. Albon, 1.34,555 (+1.752 s) (117 okrążeń)

12. Bortoleto, 1.35,263 (+2.460 s) (29 okrążeń)

13. Bearman, 1.35,279 (+2.476 s) (69 okrążenia)

14. Perez, 1.35,369 (+2.566 s) (50 okrążeń)

15. Alonso, 1.37,472 (+4.669 s) (68 okrążeń)

16. Bottas, 1.40,193 (+7.390 s) (58 okrążeń)