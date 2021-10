Po pięciu sezonach współpracy Bottas pożegna się z Mercedesem wraz z końcem roku. Ekipa z Brackley wybrała George'a Russella i Fin musiał poszukać sobie nowego miejsca.

Bottas związał się z Alfą Romeo. Umowa zakłada wieloletni pobyt w Hinwil. Choć zespół nie jest ostatnimi czasy w dobrej formie (przedostatnie miejsce w tabeli konstruktorów), sam kierowca wierzy w jego odbudowę, dla której szansą mają być gruntownie zmienione przepisy techniczne wchodzące w życie wraz z początkiem sezonu 2022.

Mieszane odczucia w związku z przenosinami Bottasa ma Jenson Button - mistrz z 2009 roku.

- To zawsze jest dziwne, gdy przechodzisz z topowego zespołu do, powiedzmy, takiego niekoniecznie z czołówki - powiedział Button w rozmowie z Luxury London. - To jego pierwszy długoletni kontrakt w F1.

- Jednak nadal to trudna do przełknięcia pigułka. Teraz musi zachować pokorę i rozwijać zespół wokół siebie oraz mięć nadzieję, iż będą mieli fundusze na progres.

Button pełni obecnie w Williamsie funkcję doradczą, miał więc okazję do współpracy z Russellem. Pytany o perspektywę występów rodaka w czołowym zespole, odpowiedział:

- Nie wydaje mi się, by potrzebował jakiejś rady. Myślę, że najważniejsze to być sobą. On nie traci głowy i jest dobrym człowiekiem. To czysty talent i wielki pracuś. Wchodząc do Mercedesa, musi po prostu pozostać sobą, a nie udawać kogoś, kim nie jest - wyjaśnił Jenson Button.