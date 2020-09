Ecclestone nie ratował Williamsa

Legendarny zespół został sprzedany firmie Dorilton Capital. Kwota transakcji wynosi 152 miliony euro. Z dokumentów wynika, że Williams trafi do funduszu BCE Limited. Wzbudziło to podejrzenia, że z całym procesem związek ma Bernie Ecclestone. Obecna szefowa - Claire Williams zaprzeczyła tym rewelacjom.

- Rozmawiałam z panem Ecclestonem na początku tygodnia i pytałam czy on za tym stoi - powiedziała Williams. - To oczywiście żart. Bernie nie ma nic wspólnego z naszym nowym właścicielem. Dorilton Capital jest całkowicie niezależny - powiedziała Williams. - Bernie nie jest nowym właścicielem. Ja jestem tutaj na stanowisku i wykonuję swoją pracę.

Williams przyznała, że w niedługiej przyszłości zostanie ujawnionych więcej informacji na temat funduszu inwestycyjnego, stojącego za przejęciem zespołu.

- Rodzina Williamsów zawsze stawiała zespół na pierwszym miejscu i chcieliśmy mieć pewność, że znajdziemy dla niego nowych właścicieli, którzy rozumieją ten sport. Nie mogę teraz zagłębiać się w szczegóły dotyczące osób stojących za Dorilton Capital. Będziemy w stanie wyjaśnić to w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

- Oni od samego początku procesu byli bardzo zaangażowani. Sporo czasu poświęcili kulisom i starali się zrozumieć wszystko, co może ich spotkać. Chcieli poznać nasz zespół i cały sport. Jestem absolutnie przekonana, że to właściwi ludzie, którzy poprowadzą Williamsa do przodu.