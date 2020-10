Ecclestone pomógł Vettelowi

Ecclestone wielokrotnie przyznawał, że koleguje się z Sebastianem Vettelem. Były szef Formuły 1 nierzadko wypowiadał się na tematy związane ze sportową przyszłością czterokrotnego mistrza świata. W lipcu zdradził, że to on sugerował Vettelowi, aby ten odsłonił kulisy rozstania z Ferrari.

W wywiadzie udzielonym telewizji Sport1 przy okazji 90 urodzin, ekscentryczny milioner ponownie poruszył temat niemieckiego kierowcy, chwaląc się pomocą w dopięciu umowy z Astonem Martinem.

- Często dzwonimy do siebie - powiedział Ecclestone. - Słucham go i przekazuję swoją ocenę sytuacji. Pomogłem mu też stworzyć odpowiednią umowę z Astonem Martinem.

Zapytany, jaki wpływ miał na zatrudnienie Vettela przez przyszły fabryczny zespół brytyjskiego producenta, odparł: - Wywierałem presję na Lawrence’a Strolla, aby wziął Sebastiana.

- Powiedziałem mu, że Sebastian nadal jest dobry i zawarcie umowy będzie wygraną dla wszystkich. Myślę, że moje argumenty pomogły go przekonać.

Ecclestone nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czemu czterokrotny mistrz świata tak słabo spisuje się w tym sezonie, swoim ostatnim w barwach Ferrari.

- [Charles] Leclerc to z pewnością ogromny talent. Ale Sebastian też takim jest i ma większe doświadczenie. Muszą być więc inne powody.

- Ferrari zawsze było mało przejrzystym zespołem, gdzie wewnętrzna polityka odgrywała dużą rolę. Jedynie za czasów Michaela Schumachera wszyscy podążali w jednym kierunku. Na szczęście Sebastian ma przed sobą nowe wyzwanie. W przyszłym roku udzieli odpowiedzi wszystkim wątpiącym w jego umiejętności.

Szeroko dyskutowanym tematem w padoku F1 jest obecnie posada drugiego kierowcy Red Bull Racing. W tym przypadku Ecclestone również dorzucił głos do dyskusji, wskazując swojego faworyta.

- Nico [Hulkenberg] jest szybki, sprytny i zawsze mówi, co myśli, w przeciwieństwie do większości innych kierowców, którzy po prostu powtarzają to, co sugerują im zespoły. Red Bull powinien go wziąć. Jego postać również do nich pasuje. Co ważne, może on osiągać dobre rezultaty. Jest silny mentalnie, a to konieczne, gdy jesteś obok Maxa Verstappena - podsumował Bernie Ecclestone.