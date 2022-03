W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę świat zaczął nakładać sankcje gospodarcze. W świecie sportu również doszło do różnych zakazów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wezwał federacje sportowe do zakazania wszystkim rosyjskim i białoruskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.

FIA sprzeciwiła się temu, deklarując, że zawodnicy mogą dalej się ścigać, ale pod neutralną flagą i przestrzegając zasad FIA dotyczących pokoju i neutralności politycznej.

Był szef F1, Bernie Ecclestone stwierdził, że to była właściwa decyzja.

- To był absolutnie słuszny ruch ze strony FIA. Jeśli w F1 jest rosyjski kierowca, to co on ma wspólnego z toczoną wojną przez Rosję? Nie ma w tym związku. Rosyjscy sportowcy nie mają z tym konfliktem nic wspólnego. Nie są jego częścią i nigdy nie byli.

Wyglądało na to, że decyzja FIA mogła uratować karierę Nikity Mazepina w Formule 1, jednak dzień później Motorsport UK zabroniło startu w wyścigach rosyjskim zawodnikom w Wielkiej Brytanii.

Szef brytyjskiej organizacji, David Richards wezwał resztę społeczności sportów motorowych do przyjęcia twardej polityki wobec zawodników ze wschodu.

Ecclestone w kwestii decyzji podjętej przez F1, aby nie ścigać się w Rosji stwierdził:

- Czy odwołanie wyścigu to właściwa decyzja? Nie wiem. W Rosji nie ma wojny. Nie sądzę, żeby Putin na tle wszystkich wydarzeń przejmował się zbytnio Formułą 1. To jedno Grand Prix - podsumował 91-latek.