Ecclestone’a wciąż pytają o radę

Ecclestone rządził Formułą 1 przez ponad 40 lat. W 2017 roku zastąpił go Chase Carey, a nowym właścicielem najważniejszej wyścigowej serii świata zostało Liberty Media.

Choć Ecclestone nie jest już w strukturach F1, chętnie komentuje aktualną rzeczywistość towarzyszącą najpopularniejszej dyscyplinie sportów motorowych. Z okazji 90 urodzin udzielił wywiadu Rogerowi Benoitowi ze szwajcarskiego dziennika Blick.

Pochodzący ze wschodniej Anglii milioner wrócił podczas rozmowy do momentu wprowadzenia w F1 silników hybrydowych, przyznając, że od początku nie był ich zwolennikiem i przewidywał dominację jednego zespołu.

- Gdy wprowadzono silniki hybrydowe w 2014 roku, powiedziałem, że ustalający reguły są szaleni. Zapowiedziałem, że Mercedes wygra wszystko.

- Do tamtego czasu kibice kochali ten sport. Dźwięk [silników] był uwielbiany, a kierowcy uważani za herosów. Teraz zawodnicy chodzą z rzecznikami prasowymi i mówią banalne rzeczy.

Po wybuchu pandemii koronawirusa, Ecclestone wraz z żoną Fabianą opuścił Brazylię i powrócił do swojego domu w szwajcarskim Gstaad. Siedemnaście tygodni temu rodzina powiększyła się o syna Ace’a.

- W moim wieku nie robisz już nic głupiego. Każdy musi płacić podatki i w końcu umrzeć, ale to jeszcze nie koniec. Jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek i miło mi, że tak wielu ludzi, w tym kierowców, wciąż do mnie dzwoni i prosi o radę - przyznaje Ecclestone dodając, że do swoich największych osiągnięć zalicza uratowanie kilku zespołów Formuły 1 przed bankructwem, wymieniając w pierwszej kolejności Williamsa.