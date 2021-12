Z początku rozczarowany brakiem ponownej promocji do Red Bull Racing, Gasly zaliczył bardzo udany sezon. Choć pozycja w końcowej tabeli nie była najwyższa w dotychczasowej karierze Francuza w F1, 25-latek z AlphaTauri nigdy nie zdobył tak dużej liczby punktów.

Gasly na podium stał raz - w Azerbejdżanie dojechał jako trzeci, ale łącznie aż dziewięć razy meldował się w szóstce. Jego zespół przegrał z Alpine walkę o piąte miejsce wśród konstruktorów różnicą zaledwie trzynastu oczek. Niedosyt spowodowany tak niewielką stratą ustępuje dumie ze wspólnych osiągnięć z ludźmi z Faenzy.

- To, co osiągnęliśmy jako zespół, patrząc na poprzednie lata AlphaTauri i Toro Rosso, jest niesamowite - powiedział Gasly. - Jestem więc naprawdę dumny z tych gości i pełny nadziei jeśli chodzi o to, co możemy osiągnąć w przyszłym roku. W tym sezonie pokazali, że mogą pracować na bardzo wysokim poziomie.

- Spisaliśmy się dobrze i mogliśmy być na piątym miejscu, ale tak się nie stało. Cieszę się z tego co osiągnęliśmy i co ja osiągnąłem. 110 punktów - to nie zdarza się w AlphaTauri zbyt często. Podobał mi się sezon.

- Przyszły może być inny. Gorszy, lepszy, a może i być taki sam. Jednak koniec końców cieszę się, widząc, że zespół pracuje w taki sposób.

Gasly sensacyjnie wygrał Grand Prix Włoch w sezonie 2020 i jak sam przyznaje, uczucia triumfu nic nie jest w stanie przebić. Zauważył jednak, że tegoroczna, regularna walka z McLarenem i Ferrari dodawała mu motywacji.

- Patrząc na cały sezon, 22 wyścigi, muszę powiedzieć, że wszystkie 22 sprawiły mi frajdę. Rozpoczynanie weekendu z myślą, że będziesz walczyć o punkty, toczyć pojedynki z McLarenem i Ferrari, daje inny rodzaj ekscytacji.

- Muszę powiedzieć, że uwielbiałem to i mam nadzieję, iż podobnie będzie w przyszłym roku - zakończył Pierre Gasly.