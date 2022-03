W dramatycznej końcówce Grand Prix Abu Zabi, Lewis Hamilton stracił prowadzenie na ostatnim okrążeniu i nie zdobył ósmego mistrzowskiego lauru. Finał sezonu obfitował w kontrowersje, a sam Hamilton tuż po przecięciu linii mety powiedział jedynie: „To zostało zmanipulowane” po czym przez blisko dwa miesiące nie wypowiadał się publicznie.

Mercedes zachowywał narrację niepewności co do dalszego zaangażowania Hamiltona w Formule 1, ale sam kierowca przyznał niedawno, iż rezygnacja ze ścigania nigdy nie była bliska realizacji.

Obecnie 37-letni Hamilton jest bliżej końca kariery niż jej początku i uważa, iż rozmyślania o emeryturze są rzeczą naturalną. Dodał jednak, że nadal czuje „pełną moc” i nie widzi powodu, by już teraz zawiesić kask na kołku.

- Myślę, że u tych w moim wieku, rozmyślanie po każdym sezonie o przyszłości jest rzeczą naturalną - przyznał Hamilton. - Zastanawiasz się, jakie są twoje kolejne kroki, jakie są właściwe decyzje. Co jest odpowiednie, aby być szczęśliwym. Dlatego zawsze oceniam swoje opcje.

- Jednak w trakcie [poprzedniego] sezonu zobowiązałem się do pozostania z zespołem. Koniec końców kocham to, co robię. Uwielbiam być częścią zespołu. Uwielbiam pracować ze wszystkimi nad osiągnięciem celu.

- Czuję, że jestem w najlepszej formie. Po co miałbym więc odchodzić? Jest wiele sposobów na to, by się ponownie skoncentrować i powiedziałbym, że ta zima była jedną z najlepszych, które doświadczyłem. Dziś czuję się „świeżo” jak nigdy przedtem.

Hamilton odniósł się również do wspomnianej wcześniej „ciszy medialnej”, podkreślając, iż rozczarowujące wydarzenia z Abu Zabi były ostatnią rzeczą, którą chciał szerzej omawiać.

- Oczywiście rozmawiałem trochę z tatą, ponieważ razem wszystko zaczynaliśmy, ale tego tematu zbyt mocno nie poruszyliśmy. Bardziej skupialiśmy się na teraźniejszości, życiu chwilą i tworzeniu wspomnień. Czasem jesteśmy tak skoncentrowani na pracy, że zapominamy o podobnych rzeczach.

- To był wspaniały czas. Takie odświeżenie. Najlepszy okres, jaki kiedykolwiek przeżyłem z rodziną.

Sezon 2022 ruszy 20 marca od Grand Prix Bahrajnu. Wcześniej - w tej samej lokalizacji -zaplanowano drugą sesję testową.